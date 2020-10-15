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В Бурятии скончались три пациента с коронавирусом

В Бурятии скончались три пациента с коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число жертв COVID-19 достигло 90

В Бурятии за сутки скончались сразу три пациента с коронавирусом. Об этом сообщили сегодня в республиканском оперштабе.

В стационаре по ул. Солнечная, д. 4а, умер 64-летний пациент с новой коронавирусной инфекцией, двусторонней пневмонией, ишемической кардиомиопатией с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом. Находился в стационаре 3 суток

В стационаре по ул. Пирогова, д. 30а, умер 75-летний пациент с тяжёлой формой новой коронавирусной пневмонии, осложнённой двусторонней пневмонией, тромбоэмболией лёгочной артерии, с сопутствующим сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца с нарушением ритма. Находился в стационаре 7 суток, из них 3 суток в отделении реанимации на ИВЛ.

В БСМП умерла пациентка 84 лет с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, осложнённой полисегментарной пневмонией, с сопутствующей хронической ишемией мозга, ишемической болезнью сердца, переломом бедра. Находилась в стационаре 11 суток.

За весь период скончались 90 больных коронавирусом. Летальные случаи регистрируются третий день подряд. Вчера сообщалось о смерти 73-летнего пациента, днём ранее умерли два пациента 84 и 66 лет. До этого летальный случай был зарегулирован 10 октября.

Сегодня поставлен очередной печальный рекорд – за сутки выявили 141 больного коронавирусом. Общее число случаев заражения достигло 8499.



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