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В Бурятии коронавирус унёс жизни ещё 4 человек

В Бурятии коронавирус унёс жизни ещё 4 человек
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число летальных случаев достигло 106

В Бурятии скончались ещё 4 пациента с коронавирусом. За весь период умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 106 человек.

- Умерло 4 больных в возрасте 54, 87, 91, 65 лет с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями, - сообщили в республиканском оперштабе.

Больные умирают в Бурятии восьмой день подряд. Накануне скончались два пациента 59, 72 лет. Днём ранее – пять.

17 октября коронавирус унёс жизни четырёх пациентов. 16 октября в стационаре по улице Солнечная в Улан-Удэ умер 82-летний пациент. Он болел тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней полисегментарной пневмонией, с сопутствующей ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, метаболическим синдромом. 15 октября сообщили о трёх скончавшихся пациентах с коронавирусом. В среду, 14 октября, стало известно о смерти 73-летнего пациента. 13 октября скончались пациенты 84 и 66 лет.

До этого летальный случай был зафиксирован 10 октября.

На утро 20 октября в Бурятии зарегистрировано 9213 случая заболевания. За сутки выявили 172 новых больных - это новый антирекорд.


коронавирус смерть
 
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