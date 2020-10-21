Общее число летальных случаев достигло 110
В Бурятии коронавирус унёс жизни ещё 4 пациентов. Умерли 4 больных в возрасте 62, 75, 79, 84 лет с тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями, сообщили сегодня в республиканском оперштабе.
За весь период умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 110 человек. Больные умирают уже вторую неделю – девятый день подряд. Печальная статистика пополняется ежедневно. Накануне 20 октября, зарегистрировано 4 летальных случая, скончались пациенты в возрасте 54, 87, 91, 65 лет.
19 октября скончались два пациента 59, 72 лет. Днём ранее – пять.
17 октября коронавирус унёс жизни четырёх пациентов. 16 октября в стационаре по улице Солнечная в Улан-Удэ умер 82-летний пациент. Он болел тяжёлой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней полисегментарной пневмонией, с сопутствующей ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, метаболическим синдромом. 15 октября сообщили о трёх скончавшихся пациентах с коронавирусом. В среду, 14 октября, стало известно о смерти 73-летнего пациента. 13 октября скончались пациенты 84 и 66 лет.
До этого летальный случай был зафиксирован 10 октября.
На утро 21 октября в Бурятии зарегистрировано 9403 случая заболевания. За сутки выявили 190 новых больных - это новый антирекорд, ранее подобное количество заболевших за сутки не регистрировалось.
Ещё 4 больных с коронавирусом скончались в Бурятии
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