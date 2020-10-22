Актёр из Бурятии снялся в screenlife-сериале с Гариком Харламовым



Сегодня, 22 октября, на сервисе Premier состоится премьерный показ комедийного screenlife-сериала «Зона комфорта» (18+) с российским актёром, юмористом Гариком Харламовым в главной роли. В съёмках сериала принял участие и актёр из Бурятии Жаргал Бадмацыренов. Он сыграл роль второго плана.



Фрагмент из сериала с участием Жаргала попал в трейлер, который появился в сети на днях. Здесь происходит следующий диалог:



- Нихао, братья, - говорит Харламов.

- Что? – задаётся вопросом Жаргал Бадмацыренов.

- Ну, как будет по-бурятски «здрасьте»?

- Я откуда знаю, мы что буряты что ли?









Возрастное ограничение: 18+

В сериале главный герой истории Ярослав Костров (которого сыграл Гарик Харламов), изворотливый владелец транспортной компании в Мурманске, попадает в норвежскую тюрьму, где уровень комфорта напоминает хорошие гостиницы. С домом героя связывает только окно «скайпа», через которое ему придется как-то противостоять мафии, контролировать бизнес, стараться не потерять жену и воспитывать детей.Режиссёром стал Михаил Шулаев (второй режиссёр «Домашнего ареста», «Аритмии», «Озабоченных»).