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Актёр из Бурятии снялся в screenlife-сериале с Гариком Харламовым

Актёр из Бурятии снялся в screenlife-сериале с Гариком Харламовым
Общество,  Фото:скриншот
Эпизод с участием Жаргала Бадмацыренова попал в трейлер 

Сегодня, 22 октября, на сервисе Premier состоится премьерный показ комедийного screenlife-сериала «Зона комфорта» (18+) с российским актёром, юмористом Гариком Харламовым в главной роли. В съёмках сериала принял участие и актёр из Бурятии Жаргал Бадмацыренов. Он сыграл роль второго плана. 
 
Фрагмент из сериала с участием Жаргала попал в трейлер, который появился в сети на днях. Здесь происходит следующий диалог: 

- Нихао, братья, - говорит Харламов.
- Что? – задаётся вопросом Жаргал Бадмацыренов.
- Ну, как будет по-бурятски «здрасьте»?
- Я откуда знаю, мы что буряты что ли? 


В сериале главный герой истории Ярослав Костров (которого сыграл Гарик Харламов), изворотливый владелец транспортной компании в Мурманске, попадает в норвежскую тюрьму, где уровень комфорта напоминает хорошие гостиницы. С домом героя связывает только окно «скайпа», через которое ему придется как-то противостоять мафии, контролировать бизнес, стараться не потерять жену и воспитывать детей.

Режиссёром стал Михаил Шулаев (второй режиссёр «Домашнего ареста», «Аритмии», «Озабоченных»). 

Возрастное ограничение: 18+ 
сериалы актёр
 
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