В Улан-Удэ продавец ювелирного магазина украла золото

Женщина отделалась условным наказанием



В 2020 году улан-удэнка была принята на должность продавца в магазине «Золото». Подсудимая, находясь на рабочем месте, изъяла вверенные ей ювелирные золотые изделия и продала их в личных целях. Вырученные деньги потратила на своё усмотрение.



Суд квалифицировал её действия по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Растрата».



В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путём дачи признательных показаний, розыску имущества, добытого в результате преступления, частичного добровольного возмещения ущерба, принятие мер по заглаживанию вреда.



Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.



Суд женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком 7 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства. Наказание считается условным с испытательным сроком 1 год.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.





