Женщина отделалась условным наказанием
В 2020 году улан-удэнка была принята на должность продавца в магазине «Золото». Подсудимая, находясь на рабочем месте, изъяла вверенные ей ювелирные золотые изделия и продала их в личных целях. Вырученные деньги потратила на своё усмотрение.
Суд квалифицировал её действия по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Растрата».
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путём дачи признательных показаний, розыску имущества, добытого в результате преступления, частичного добровольного возмещения ущерба, принятие мер по заглаживанию вреда.
Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
Суд женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком 7 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства. Наказание считается условным с испытательным сроком 1 год.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
В Улан-Удэ продавец ювелирного магазина украла золото
Общество, Фото:
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