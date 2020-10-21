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В Улан-Удэ продавец ювелирного магазина украла золото

В Улан-Удэ продавец ювелирного магазина украла золото
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина отделалась условным наказанием

В 2020 году улан-удэнка была принята на должность продавца в магазине «Золото». Подсудимая, находясь на рабочем месте, изъяла вверенные ей ювелирные золотые изделия и продала их в личных целях. Вырученные деньги потратила на своё усмотрение.

Суд квалифицировал её действия по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Растрата».

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путём дачи признательных показаний, розыску имущества, добытого в результате преступления, частичного добровольного возмещения ущерба, принятие мер по заглаживанию вреда.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Суд женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком 7 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства. Наказание считается условным с испытательным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.


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