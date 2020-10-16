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В чемпионате России не сможет участвовать часть бурятских борцов

В чемпионате России не сможет участвовать часть бурятских борцов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В их числе Александр Богомоев, Евгений Жербаев и Балдан Цыжипов

Сегодня в Наро-Фоминске стартует первый день чемпионата России по вольной борьбе-2020. Отборочные, полуфинальные и финальные схватки в весовых категориях до 57, 61, 65 кг пройдут в один день.

Участие в чемпионате не сможет принять часть бурятских борцов. В том числе Александр Богомоев, Евгений Жербаев и Балдан Цыжипов. Об этом сообщили в минспорта Бурятии. В министерстве отметили: спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях по состоянию здоровья.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно боксёры республики не смогли поучаствовать в домашнем чемпионате ДФО, который проходил в Улан-Удэ. У 13 боксёров сборной Бурятии был выявлен коронавирус, и их всех отстранили от соревнований.

В итоге на чемпионате России по борьбе в Наро-Фоминске на ковёр выйдут 5 спортсменов из республики:

61 кг.

1/8 финала:

Александр Сабанов (Алания) - Жаргал Дамдинов (Бурятия)

Булат Баясхолонов (Бурятия) - Мустафохон Юлдошев (Дагестан)

65 кг.

Квалификация:

Инар Кетия (Москва) - Даши Шарастепанов (Бурятия)

Баясхалан Очиров (Бурятия) - Осман Джугелия (Московская обл)

Бэлигто Хайдапов (Бурятия) - Сослан Рамонов (Алания)


спорт вольная борьба
 
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