Комитет Улан-Удэнского горсовета за отчётный период рассмотрел 16 вопросов

Всего было проведено 9 заседаний



Улан-Удэнский городской Совет депутатов подводит итоги года (с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года). Напомним, 8 сентября прошлого года столица Бурятии выбирала его новый состав.



Рассмотрим подробнее деятельность комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского горсовета.



Депутатами, состоящими в этом комитете, в течение отчётного периода проведено 9 заседаний, на которых рассмотрено 16 вопросов.



- На первом заседании депутаты познакомились с деятельностью структурных подразделений администрации Улан-Удэ, были избраны заместитель председателя комитета и члены рабочей группы по исполнению наказов избирателей депутатам Горсовета и развитию города Улан-Удэ, - отметили в пресс-службе горсовета.



Обсуждались депутатами вопросы обеспечения безопасности и охраны общественного порядка в Улан-Удэ в рамках реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка в Улан-Удэ» муниципальной программы «Безопасный город», а также работа муниципальной дружины и участковых уполномоченных.



Рассматривались и вопросы правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в городе, в части работы предприятий общественного питания, расположенных в нежилых помещениях жилых домов и т.д.



Комитетом были рассмотрены и рекомендованы для утверждения проекты таких муниципальных программ, как «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории Улан-Удэ», «Укрепление правопорядка в Улан-Удэ», «Повышение эффективности управления».



С управлением общественной безопасности администрации Улан-Удэ проведена совместная работа по обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности, а также повышению безопасности дорожного движения.



- В 2019 году финансирование подпрограммы «Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ» муниципальной программы «Безопасный город» составило 13 518 300 руб. (МБ – 8 130 000, РБ – 5 388 300). На средства подпрограммы профинансирована деятельность народных дружин и материальное поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка на сумму более 3,1 млн. руб. Приобретены 5 легковых автомобилей для управления МВД России по Улан-Удэ на общую сумму более 6,630 млн. руб. Для дальнейшего развития правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» было организовано 20 автоматизированных рабочих мест для доступа правоохранительных органов к ресурсам АПК «Безопасный город», поставлено 48 комплектов коммутационного оборудования, 30 модулей и 8 коммутаторов; приобретены 60 лицензий для программного обеспечения, - сообщили в горсовете.



Также произведены монтажные работы по прокладке 33 км. оптико-волоконного кабеля. Теперь подключение к АПК «Безопасный город» доступно в 100-х кварталах, на Верхней Березовке, Левом берегу и Стеклозаводе.



В 2020 году депутатами активно обсуждался вопрос о введении дополнительных ограничений розничной продажи алкоголя при оказании услуг в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях в Улан-Удэ.



Был рассмотрен анализ работы подразделений пожарной охраны по тушению пожаров в Улан-Удэ в 2019 году и 1 полугодие 2020 года, в том числе по прикрытию отдалённых микрорайонов.



Народные избранники участвовали в работе совместных заседаний комитетов, Днях депутата, сессиях горсовета, где были проработаны вопросы бюджетной политики, экономического развития, транспорта и городского хозяйства, муниципальной службы, в том числе принятие бюджета, внесение изменений в бюджет, генеральный план Улан-Удэ, правила землепользования и застройки и др.



В отчётном периоде депутатами велась активная работа в рамках заседаний рабочей группы по исполнению наказов избирателей и развитию Улан-Удэ.





