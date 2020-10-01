Власти Бурятии узнали антибюрократический секрет





Бурятия заинтересовалась опытом быстрого возведения инфекционного центра в пригороде Уфы. О визите делегации из Бурятии рассказал премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров на своей странице в соцсети.Как выяснилось, Бурятии стала шестым регионом, который хочет перенять опыт быстрого возведения медицинских объектов. Объект построили за 55 дней.- От коллег секретов нет, поэтому все им показали и рассказали. Больше всего их интересовал вопрос того, насколько прочными и терморегулирующими являются стены. Ведь они же из сэндвич-панелей сделаны. И сделаны в Башкортостане. Строители наши объяснили, что мы идём в ногу со временем, такие конструкции служат до 50 лет. При этом мы подстраховались, и сделали два слоя таких панелей, чтобы точно знать, что в самые крепкие наши уральские морозы пациентам больницы будет тепло и уютно, - написал Андрей Назаров.Он рассказал делегации из Бурятии, что в самом начале строительства они полностью поменяли регламент принятия решений.- Мы тогда договорились, что на принятие любого решения на стройке есть три часа, а в правительстве в межведомственном взаимодействии не более трёх дней. В обычном, бюрократическом режиме, это минимум недели, а нередко и месяцы... Чтобы сработать по-настоящему эффективно, это не подходит. От традиционных бюрократических подходов, зацикленности на регламентах нужно уходить. В этом наш главный секрет, - отметил Андрей Назаров.Ещё одним секретом успеха он назвал трудолюбие и мастерство местных специалистов.