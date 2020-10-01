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Власти Бурятии узнали антибюрократический секрет

Власти Бурятии узнали антибюрократический секрет
Власть,  Фото:pixabay.com
Бурятия перенимает опыт возведения инфекционного центра

Бурятия заинтересовалась опытом быстрого возведения инфекционного центра в пригороде Уфы. О визите делегации из Бурятии рассказал премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров на своей странице в соцсети.

Как выяснилось, Бурятии стала шестым регионом, который хочет перенять опыт быстрого возведения медицинских объектов. Объект построили за 55 дней.

- От коллег секретов нет, поэтому все им показали и рассказали. Больше всего их интересовал вопрос того, насколько прочными и терморегулирующими являются стены. Ведь они же из сэндвич-панелей сделаны. И сделаны в Башкортостане. Строители наши объяснили, что мы идём в ногу со временем, такие конструкции служат до 50 лет. При этом мы подстраховались, и сделали два слоя таких панелей, чтобы точно знать, что в самые крепкие наши уральские морозы пациентам больницы будет тепло и уютно, - написал Андрей Назаров.

Он рассказал делегации из Бурятии, что в самом начале строительства они полностью поменяли регламент принятия решений.

- Мы тогда договорились, что на принятие любого решения на стройке есть три часа, а в правительстве в межведомственном взаимодействии не более трёх дней. В обычном, бюрократическом режиме, это минимум недели, а нередко и месяцы... Чтобы сработать по-настоящему эффективно, это не подходит. От традиционных бюрократических подходов, зацикленности на регламентах нужно уходить. В этом наш главный секрет, - отметил Андрей Назаров.

Ещё одним секретом успеха он назвал трудолюбие и мастерство местных специалистов.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии давно назрела необходимость в строительстве нового здания республиканской инфекционной больницы. Проблема обострилась из-за пандемии коронавируса. Сейчас «инфекционка» располагается в приспособленных зданиях, построенных ещё в 1941 году. Летом стало известно, что участок для строительства нового здания уже есть, нужен только типовой проект новой больницы, рассчитанный как минимум на 200 коек.


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