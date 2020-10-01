 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 октября

30 сентября

Популярное

В Бурятии ужесточили контроль за масочным режимом

В Бурятии ужесточили контроль за масочным режимом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство заболевших коронавирусом признают, что заразились из-за того, что не носили маски

Республиканский оперштаб усилил мероприятия по снижению заболеваемости COVID-19. В том числе ужесточён контроль за масочным режимом. На следующей неделе будут проводиться рейды в общественном транспорте и местах массового пребывания людей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Правительство Бурятии совместно с управлением Роспотребнадзора, МВД и администрацией Улан-Удэ осуществляет контроль соблюдения масочного режима и других ограничений и запретов, установленных указом главы Бурятии «О дополнительных мерах по защите населения и территории республики от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)»

С пассажирами общественного транспорта и водителями проводится профилактическая работа. Лица, нарушившие введенные запреты и ограничения, привлекаются к административной ответственности. Для физических лиц штраф составляет 1,5 тыс рублей, для должностных – от 2,5 до 7 тыс, а для юридических – от 12,5 до 25 тыс.

Накануне заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова озвучила результаты опросов пациентов с коронавирусом при выяснении эпидемиологического анамнеза.

- По данным опросов, которые мы проводим, 80–85 процентов заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, должны жёстко соблюдать меры профилактики. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности. И самое главное, что это нужно для того, чтобы поберечь не только себя и своих близких, но и с уважением отнестись к медицинским работникам, которые как работали на передовой с COVID, так и продолжают это делать, - отметила Татьяна Голикова.

В Бурятии также усилена работа мобильных групп по проверке соблюдения профилактических мер торговыми центрами и юридическими лицами. На сегодняшний день при обследовании 162 организаций общественного питания в 95 установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Основные нарушения: непроведение влажной уборки и дезинфекции помещений с интервалом каждые два часа, несоблюдение расстояния между обеденными столами в зале, несоблюдение специального режима допуска и нахождения в помещениях и на прилегающей территории организации, несоблюдение требований по рассадке (не более четырёх посетителей за одним столом), несоблюдение режима мытья и обеззараживания посуды, отсутствие медицинских справок о состоянии здоровья, отсутствие устройств для обеззараживания воздуха, неосуществление сбора использованных одноразовых масок в герметичную упаковку, отсутствие запаса дезинфицирующих средств и антисептиков для обработки рук и др.

Суды республики по материалам управления Роспотребнадзора за грубые нарушения противоэпидемических мероприятий приостанавливали работу 59 организаций общественного питания. В отношении 36 предприятий применены меры наказания в виде привлечения к административной ответственности по ч. 1,2 ст. 6.3 КоАП. В Улан-Удэ остаётся приостановленной деятельность двух предприятий общественного питания.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии повсеместный масочный режим введён в сентябре.

В Бурятии на утро 1 октября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7098 (+79 за сутки)
маски коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Минвостокразвития выделит для техникума в Бурятии почти 63 миллиона рублей
Минвостокразвития выделит для техникума в Бурятии почти 63 миллиона рублей
Общество, 01.10.2020
Всего на социальные объекты 4 регионов ДФО власти дополнительно выделят 319 миллионов рублей
В Бурятии ужесточили контроль за масочным режимом
В Бурятии ужесточили контроль за масочным режимом
Общество, 01.10.2020
Большинство заболевших коронавирусом признают, что заразились из-за того, что не носили маски
Видео жительницы Бурятии «взорвало» Tik-Tok
Видео жительницы Бурятии «взорвало» Tik-Tok
Общество, 01.10.2020
Забавное видео улан-удэнки набрало 1,3 миллиона просмотров
Суржана Ирхеева: Вся жизнь в театре
Суржана Ирхеева: Вся жизнь в театре
Общество, 01.10.2020
В Международный день пожилых людей проект «Милан-Удэ Daily» взял интервью у легенды театрального закулисья Бурятии
На ледовый городок Улан-Удэ выделили шесть миллионов
На ледовый городок Улан-Удэ выделили шесть миллионов
Общество, 01.10.2020
Новогодний городок этой зимой обойдётся бюджету вдвое дороже предыдущих
В Улан-Удэ изменится схема движения маршрута №3
В Улан-Удэ изменится схема движения маршрута №3
Общество, 01.10.2020
Изменения связаны с земляными работами
Военкоматы Бурятии готовы к осеннему призыву
Военкоматы Бурятии готовы к осеннему призыву
Общество, 01.10.2020
Все призывные пункты оборудованы бесконтактными термометрами
В Бурятии установили беседку на потухшем вулкане
В Бурятии установили беседку на потухшем вулкане
Общество, 01.10.2020
С этого места открывается панорама Тункинской котловины
В Бурятии военные боролись с дронами условного противника
В Бурятии военные боролись с дронами условного противника
Общество, 01.10.2020
Также отработаны задачи радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов
Улица Гагарина в Улан-Удэ отремонтирована на 95%
Улица Гагарина в Улан-Удэ отремонтирована на 95%
Общество, 01.10.2020
Срок сдачи объекта уже сегодня
В Бурятии дети высадили аллею
В Бурятии дети высадили аллею
Общество, 01.10.2020
Аллея появилась на пришкольном участке
Шесть лучников Бурятии выступят в Турции
Шесть лучников Бурятии выступят в Турции
Общество, 01.10.2020
Эти международные состязания будут первыми после начала пандемии
Иркутская зоогалерея приютила зубастого кролика
Иркутская зоогалерея приютила зубастого кролика
Общество, 01.10.2020
Декоративного кролика люди нашли на своём участке
В Улан-Удэ объяснили, зачем на площади Революции устроят водоёмы
В Улан-Удэ объяснили, зачем на площади Революции устроят водоёмы
Общество, 01.10.2020
Авторы проекта по грядущему благоустройству Гостиных рядов и площади Революции рассказали о нём
У 13 бурятских боксёров выявили COVID-19
У 13 бурятских боксёров выявили COVID-19
Общество, 01.10.2020
Заражённые спортсмены не допущены к домашнему чемпионату ДФО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^