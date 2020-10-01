В Бурятии ужесточили контроль за масочным режимом

Большинство заболевших коронавирусом признают, что заразились из-за того, что не носили маски
Республиканский оперштаб усилил мероприятия по снижению заболеваемости COVID-19. В том числе ужесточён контроль за масочным режимом. На следующей неделе будут проводиться рейды в общественном транспорте и местах массового пребывания людей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Правительство Бурятии совместно с управлением Роспотребнадзора, МВД и администрацией Улан-Удэ осуществляет контроль соблюдения масочного режима и других ограничений и запретов, установленных указом главы Бурятии «О дополнительных мерах по защите населения и территории республики от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)»
С пассажирами общественного транспорта и водителями проводится профилактическая работа. Лица, нарушившие введенные запреты и ограничения, привлекаются к административной ответственности. Для физических лиц штраф составляет 1,5 тыс рублей, для должностных – от 2,5 до 7 тыс, а для юридических – от 12,5 до 25 тыс.
Накануне заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова озвучила результаты опросов пациентов с коронавирусом при выяснении эпидемиологического анамнеза.
- По данным опросов, которые мы проводим, 80–85 процентов заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, должны жёстко соблюдать меры профилактики. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности. И самое главное, что это нужно для того, чтобы поберечь не только себя и своих близких, но и с уважением отнестись к медицинским работникам, которые как работали на передовой с COVID, так и продолжают это делать, - отметила Татьяна Голикова.
В Бурятии также усилена работа мобильных групп по проверке соблюдения профилактических мер торговыми центрами и юридическими лицами. На сегодняшний день при обследовании 162 организаций общественного питания в 95 установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Основные нарушения: непроведение влажной уборки и дезинфекции помещений с интервалом каждые два часа, несоблюдение расстояния между обеденными столами в зале, несоблюдение специального режима допуска и нахождения в помещениях и на прилегающей территории организации, несоблюдение требований по рассадке (не более четырёх посетителей за одним столом), несоблюдение режима мытья и обеззараживания посуды, отсутствие медицинских справок о состоянии здоровья, отсутствие устройств для обеззараживания воздуха, неосуществление сбора использованных одноразовых масок в герметичную упаковку, отсутствие запаса дезинфицирующих средств и антисептиков для обработки рук и др.
Суды республики по материалам управления Роспотребнадзора за грубые нарушения противоэпидемических мероприятий приостанавливали работу 59 организаций общественного питания. В отношении 36 предприятий применены меры наказания в виде привлечения к административной ответственности по ч. 1,2 ст. 6.3 КоАП. В Улан-Удэ остаётся приостановленной деятельность двух предприятий общественного питания.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии повсеместный масочный режим введён в сентябре.
В Бурятии на утро 1 октября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7098 (+79 за сутки).
В Бурятии ужесточили контроль за масочным режимом
Общество, Фото:
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