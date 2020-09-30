Публике представят более сорока работ
В Улан-Удэ прямиком из Венеции прибывает уникальная выставка Зорикто Доржиева. Выставка под названием «Новая степь» (0+) откроется 3 октября в Художественном музее им. Ц. С. Сампилова, сообщает пресс-служба Нацмузея Бурятии.
- Степь в традиционном смысле – пространство кочевников – народов, которые находились в постоянном передвижении. В проекте «Новая степь» я попытался рассмотреть сегодняшнюю европейскую цивилизацию как такое же пространство. Здесь находят место и размышления о миграциях народов, и военные конфликты, и смешение культур, - рассказывает Зорикто Доржиев.
Для публики Зорикто интересен как представитель русского изобразительного искусства, учившийся в русской академической традиции, впитавший европейский космополитизм, но при этом помнящий о своей национальной идентичности, найти которую можно в его работах. При этом данный интерес не зависит от географического положения зрителей, не имеет значения, в Улан-Удэ, Москве или в Венеции выставляется Зорикто Доржиев.
В новом выставочном проекте публике представят более сорока как уже знакомых, так и новых, написанных специально для проекта работ.
В Улан-Удэ из Венеции приедет выставка Зорикто Доржиева
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Благодаря гранту, было проведено благоустройство территории, прилегающей к старинному Барун-Киретскому аршану
Публике представят более сорока работ
200 саженцев сосен появились в парке «Юбилейный»
Один из первых признаков – нарушение сна
Пастбище в памятном месте устроил работник сельского клуба
Из-за повышения уровня Байкала вода подступает к домам
Прошло уже десять лет со дня подвига Алдара Цыденжапова
Жена пришла первой работать в депо, затем переманила сюда мужа
С помощью сервиса можно получить любую услугу
Работы обойдутся в миллион рублей
В Бурятию привезли сотни продуктовых наборов
Отборочные игры состоялись в Хабаровске
Пожарный любит преодолевать зимний Байкал на лыжах
Обитатели тайги готовятся к зиме
В регионе отмечается рост числа заболевших