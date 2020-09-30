В Улан-Удэ из Венеции приедет выставка Зорикто Доржиева

Публике представят более сорока работ



В Улан-Удэ прямиком из Венеции прибывает уникальная выставка Зорикто Доржиева. Выставка под названием «Новая степь» (0+) откроется 3 октября в Художественном музее им. Ц. С. Сампилова, сообщает пресс-служба Нацмузея Бурятии.



- Степь в традиционном смысле – пространство кочевников – народов, которые находились в постоянном передвижении. В проекте «Новая степь» я попытался рассмотреть сегодняшнюю европейскую цивилизацию как такое же пространство. Здесь находят место и размышления о миграциях народов, и военные конфликты, и смешение культур, - рассказывает Зорикто Доржиев.



Для публики Зорикто интересен как представитель русского изобразительного искусства, учившийся в русской академической традиции, впитавший европейский космополитизм, но при этом помнящий о своей национальной идентичности, найти которую можно в его работах. При этом данный интерес не зависит от географического положения зрителей, не имеет значения, в Улан-Удэ, Москве или в Венеции выставляется Зорикто Доржиев.



В новом выставочном проекте публике представят более сорока как уже знакомых, так и новых, написанных специально для проекта работ.





