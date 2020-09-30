Из-за повышения уровня Байкала вода подступает к домам
Администрация Прибайкальского района Бурятии ввела режим повышенной готовности в связи с повышением уровня озера Байкал. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
По состоянию на 29 сентября, уровень воды в Байкале составляет 457,09 м по Тихоокеанской системе высот. Это на девять сантиметров выше максимальной отметки.
Наблюдается затопление низовых участков побережья вблизи сёл Жилино, Оймур, Дулан, Шигаево, Малое Колесово, Фофоново, Никольск, пока без затопления жилой застройки. Наблюдается выход грунтовых вод в подпольях сёл Корсаково и Кабанск. В селе Турка Прибайкальского района при незначительных волнениях волна добегает до приусадебных участков домов на первой линии.
- Межведомственные группы из представителей территориального отдела водных ресурсов, министерства природных ресурсов, республиканского агентства ГО и ЧС, МЧС проводят обследование населённых пунктов, расположенных в непосредственной близости к берегу Байкала в Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском районах, - сообщил начальник отдела гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Бурятии Жаргал Дагбаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов опубликовал снимки Байкала, сделанные из самолёта. На них наглядно видно, как поднялся уровень озера и как суша уходит под воду.
В Прибайкальском районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
Общество, Фото:
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