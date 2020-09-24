Среди воспитанниц Ольги Буяновой Оксана Костина, Дарья Дмитриева, Наталья Липковская
Старшему тренеру областной спортивной школы по художественной гимнастике Ольге Буяновой присвоено почётное звание «Почётный гражданин Иркутской области». Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Почётное звание присвоено за деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской области и повышению её авторитета в Российской Федерации и за рубежом.
Ольга Буянова является заслуженным тренером России и СССР, имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. По её инициативе и кураторстве создана первая в Иркутской области специализированная спортивная школа по художественной гимнастике.
Среди воспитанниц Ольги Буяновой – семикратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике 1992 года Оксана Костина, серебряный призёр Олимпиады в Лондоне 2012 года, четырёхкратная чемпионка мира Дарья Дмитриева, трёхкратная чемпионка мира Наталья Липковская, двукратная чемпионка мира Наталья Королёва.
Известный тренер Ольга Буянова стала почётным гражданином Иркутской области
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