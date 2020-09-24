 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 сентября

23 сентября

Популярное

Известный тренер Ольга Буянова стала почётным гражданином Иркутской области

Известный тренер Ольга Буянова стала почётным гражданином Иркутской области
Общество, 
Среди воспитанниц Ольги Буяновой Оксана Костина, Дарья Дмитриева, Наталья Липковская

Старшему тренеру областной спортивной школы по художественной гимнастике Ольге Буяновой присвоено почётное звание «Почётный гражданин Иркутской области». Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Почётное звание присвоено за деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской области и повышению её авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

Ольга Буянова является заслуженным тренером России и СССР, имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. По её инициативе и кураторстве создана первая в Иркутской области специализированная спортивная школа по художественной гимнастике.

Среди воспитанниц Ольги Буяновой – семикратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике 1992 года Оксана Костина, серебряный призёр Олимпиады в Лондоне 2012 года, четырёхкратная чемпионка мира Дарья Дмитриева, трёхкратная чемпионка мира Наталья Липковская, двукратная чемпионка мира Наталья Королёва.


спорт тренер художественная гимнастика почетные граждане
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ушёл из жизни директор ЗАО «Иркутские семена»
Ушёл из жизни директор ЗАО «Иркутские семена»
Общество, 24.09.2020
Юрий Ширяев внёс большой вклад в развитие агропромышленного комплекса
В Бурятии первоклассники помогали убирать мусор в лесу
В Бурятии первоклассники помогали убирать мусор в лесу
Общество, 24.09.2020
Дети и лесники собрали 200 кг мусора в лесу
В новом здании школы №40 в Улан-Удэ монтируют окна
В новом здании школы №40 в Улан-Удэ монтируют окна
Общество, 24.09.2020
Новая школа решит проблему трёхсменности
Медики Бурятии поделились лайфхаком ношения маски
Медики Бурятии поделились лайфхаком ношения маски
Общество, 24.09.2020
Врачи сняли интересный ролик на эту тему
В Улан-Удэ клубнику выращивают вместе с карпами
В Улан-Удэ клубнику выращивают вместе с карпами
Общество, 24.09.2020
В сельскохозяйственной академии проводят эксперимент
Известный тренер Ольга Буянова стала почётным гражданином Иркутской области
Известный тренер Ольга Буянова стала почётным гражданином Иркутской области
Общество, 24.09.2020
Среди воспитанниц Ольги Буяновой Оксана Костина, Дарья Дмитриева, Наталья Липковская
В улан-удэнской колонии учили собирать кубик Рубика
В улан-удэнской колонии учили собирать кубик Рубика
Общество, 24.09.2020
Как оказалось, это не так уж и сложно
Худрук Русского драмтеатра: «В октябре театры Улан-Удэ не откроют»
Худрук Русского драмтеатра: «В октябре театры Улан-Удэ не откроют»
Общество, 24.09.2020
Театры пустуют без зрителя уже седьмой месяц
В Бурятии откроют ступу Семи чудес
В Бурятии откроют ступу Семи чудес
Общество, 24.09.2020
На её возведение ушло более полумиллиона рублей
В Бурятии появился Viber-бот по культуре
В Бурятии появился Viber-бот по культуре
Общество, 24.09.2020
Это помощник в поиске информации о культуре Бурятии
Бурятский митрополит Иосиф рассказал об отношении к соцсетям
Бурятский митрополит Иосиф рассказал об отношении к соцсетям
Общество, 24.09.2020
Недавно назначенный Владыка рассказал о том, как относится к гаджетам, а также о том, что с собой привёз в Бурятию
Перепись покажет национальный состав Бурятии
Перепись покажет национальный состав Бурятии
Общество, 24.09.2020
По итогам переписи населения 2010 года, наиболее многочисленными национальностями стали русские и буряты
Жители Бурятии могут отправлять посылки по номеру телефона
Жители Бурятии могут отправлять посылки по номеру телефона
Общество, 24.09.2020
Услуга доступна в мобильном приложении Почты России
Жителям Бурятии советуют избегать тесного контакта в автобусах
Жителям Бурятии советуют избегать тесного контакта в автобусах
Общество, 24.09.2020
Заболеваемость ОРВИ в Бурятии пошла на подъём

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^