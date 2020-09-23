Митрополит Иосиф: «Впечатления о Бурятии самые-самые добрые»

Он уже побывал в ряде храмов по республике, познакомился с духовенством и верующими
Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф поделился впечатлениями о Бурятии. За относительно небольшой срок он успел посетить храмы в столице республики и районах.
- Первые впечатления о Бурятии у меня самые положительные. За это время я успел посетить Спасо-Преображенский Посольский монастырь на Байкале, ряд храмов здесь в городе и в районах, познакомился с духовенством, с нашими благочестивыми прихожанами, верующими, мирянами. И у меня самые-самые добрые эмоции от первого знакомства с республикой, - рассказал он журналистам на пресс-конференции.
В Бурятии сохранились старые храмы, и, по его мнению, это удивительно. Он упомянул в их числе монастыри – Посольский Спасо-Преображенский, Свято-Троицкий Селенгинский и Сретенский.
- Это храмы 18-19 веков, это храмы здесь в городе – Свято-Одигитриевский, Троицкий, деревянный Вознесенский, хотя он был переделан, но он сохранился. Это старый храм. Ещё целый ряд старых храмов есть у нас в городах и селениях в Бурятии. Это радует, потому что мне приходилось служить в таких регионах, где старых храмов не сохранилось, их почти не было, - продолжил митрополит.
К примеру, в Ульяновской области, где прежде служил Иосиф, из множества храмов, которые существовали в дореволюционное время, сохранился только один.
- Здесь несколько другая ситуация, это не может не радовать, потому что мы получили здесь историческое наследие наших предков, которое должны хранить и преумножать. Что означает, что сохранились храмы? Это означает, что взирая на эти храмы, люди сохранили в душе огонёк веры даже тогда, когда эти храмы были закрыты, когда в них не совершались богослужения. И он (храм – прим. ред.) молчаливо – без колокольного звона, без богослужения – говорил о нашей вере, о Христе. Это же тоже очень важно. Это же отлагалось в сердцах людей. Поэтому здесь не нужно начинать с нуля, здесь нужно продолжать то, что фактически не прерывалось с 17 века, когда первые казаки пришли на эту землю и стали строить первые храмы. И мы будем продолжать эту традицию, поддерживать существующие храмы, у нас в ряде храмов идёт реставрация, я некоторые храмы посетил. Будем строить новые храмы. Самое главное – наполнять их жизнью, чтобы они не пустые стояли, холодные голые стены, а чтобы они притягивали к себе верующих, - отметил митрополит Иосиф.
Он считает, что без веры человеку жить трудно.
- Настолько сегодня недолжного в нашей жизни, что нам необходима благодатная атмосфера храма, которая позволяет человеку в правильном русле устроять свой внутренний мир, думать о своей душе. Будем этим заниматься, - заключил Владыка.
Как сообщал «Байкал-Daily», Иосиф был назначен главой Бурятской митрополии в конце августа, до этого он год руководил Симбирской митрополией (Ульяновская область). Прежний Бурятский митрополит Савватий уехал в Чебоксары, возглавив Чувашскую митрополию.
12 сентября митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил первое богослужение в Бурятии. Литургия прошла в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ. В завершение богослужения митрополит Иосиф обратился к духовенству и прихожанам с приветственным словом. Фоторепортаж можно увидеть по ссылке.
После богослужения Иосиф рассказал о своём двадцатилетнем архипастырском пути, опыте жизни на Дальнем Востоке и задачах, стоящих перед ним в республике.
Митрополит Иосиф: «Впечатления о Бурятии самые-самые добрые»
Общество, Фото:
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