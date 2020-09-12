Новый Бурятский митрополит совершил первую службу в Улан-Удэ

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со службы
Сегодня состоялась встреча нового главы Бурятской митрополии - митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа. В Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ в 9 часов состоялось богослужение. На службе было довольно многолюдно.
Сегодня в 16.00 митрополит Иосиф совершит ещё одно богослужение (неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. Положение честно́го пояса Пресвятой Богородицы — Свято-Троицкий храм Улан-Удэ. Всенощное бдение).
До назначения в Бурятию владыка год руководил Симбирской митрополией, которая работает в пределах Ульяновской области.
На прошлой неделе митрополит ещё находился в Московской области. Там он посетил Вознесенскую Давидову Пустынь, где помолился и приложился к святыням, и святой источник в честь преподобного Давида Серпуховского в селе Талеж Чеховского района Московской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», Савватий (Сергей Антонов), занимавший до этого пост митрополита Улан-Удэнского и Бурятского, покинул Бурятию и вернулся в родную Чувашию. Он занял место митрополита Чебоксарского и Чувашского.
30 августа владыка Савватий провёл службу в столице республики в последний раз - перед отбытием к новому месту служения. Служба прошла в очень трогательной атмосфере. Савватий признался, что надеялся служить в Бурятии «до самой смерти».
- Я так хотел увидеть моих девочек и мальчиков, как они вырастут. Я хотел увидеть ваших детей. Я много чего хотел, но Господь смиряет и говорит «Дорогой мой, ты слишком-то не задавайся. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Тебе предуготовлено другое». Я понимал, что это скорее всего будет, но я так надеялся… Я не знаю, как я буду в Чебоксарах без вас, - сквозь слёзы сказал тогда Савватий.
Справка:
Новому Бурятскому митрополиту Иосифу 66 лет, в миру его зовут Игорь Балабанов. Он родился 31 января 1954 в подмосковной Кашире. Крещён в младенчестве.
С раннего детства посещал храм святых Флора и Лавра в городе Каширы, участвовал в пении и чтении на клиросе. По окончании средней школы проходил срочную службу в армии. В 1975 году поступил в Московскую духовную семинарию. Через три года по её окончанию был принят в Московскую духовную академию.
В1979 году в Новодевичьем монастыре в Москве пострижен в монашество с именем Иосиф в честь праведного праотца Иосифа Прекрасного.
В 1979 году рукоположен во иеродиакона. Назначен штатным диаконом в Успенский храм Новодевичьего монастыря.
В 1981 году стал иеромонахом. В 1982 году назначен в клир Илиинского храма города Серпухов Московской области. В 1983 году назначен благочинным церквей Серпуховского округа Московской епархии. Эту должность занимал до своего отъезда в Ярославль в феврале 1999 года.
В 2002 году назначен на новообразованную Биробиджанскую кафедру.
В 2013 году возведён в сан архиепископа.
В 2015 году назначен главой Курганской митрополии. В том же году Патриарх Московский и вся Руси Кирилл возвёл его в сан митрополита.
В 2019 году назначен Преосвященным Симбирским и Новоспасским, главой Симбирской митрополии, которая работает в пределах Ульяновской области.
25 августа 2020 года назначен главой Бурятской митрополии.
Новый Бурятский митрополит совершил первую службу в Улан-Удэ
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