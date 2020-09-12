Бурятский митрополит: «Мы должны давать пример усердного церковного служения»

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со встречи нового главы Бурятской митрополии
Сегодня митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф после богослужения в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ пообщался с духовенством, паствой и журналистами. Владыка рассказал о себе и о тех регионах, где ему до этого довелось служить.
- Я родился в Южном Подмосковье, в старинном городе Кашира, там вырос, потом 20 лет священником служил в Подмосковье. Когда Святейший Патриарх и Священный Синод призвали меня к архиерейскому служению, я 4 года прослужил в Ярославле. Это город с тысячелетней духовной историей, поэтому там не было особых проблем. А после этого было принято решение послать меня на Дальний Восток, в Еврейскую автономную область, Биробиджан, где последние 70 лет перед моим появлением не видели живого священника, - поведал митрополит.
Он отметил, что там «70 лет была духовная пустыня».
- Там когда-то были храмы, в 1858 году Российская империя подписала Айгунское соглашение с Китаем, по которому Левобережье вошло в состав Российской империи. И с этого времени эти территории стали заселяться русскими людьми, казаками, первопроходцами. Они, конечно, в первую очередь строили храмы. Тогда появились первые храмы, но в советское время они все были уничтожены. Пришлось начинать буквально с нуля. С нуля начинать - наверное, каждый понимает - это непросто, что нужно было строить и в то же время духовную жизнь созидать, готовить и рукополагать священников. 13,5 лет протекли в этих заботах, - продолжил митрополит Иосиф.
Далее в 2015 году был он назначен главой Курганской митрополии, затем в 2019 году - Преосвященным Симбирским и Новоспасским, главой Симбирской митрополии в Ульяновской области. В августе 2020 года стал главой Бурятской митрополии.
- Какой-то опыт жизни на Дальнем Востоке уже есть, поэтому не так меня это пугает, когда я впервые ехал в совершенно незнакомые места, в которых я думал, что никогда не приведётся. А господь ведёт туда, куда он хочет. Мы не вольны распоряжаться собой. Мы идём туда, куда направляет нас Святейший Патриарх, Синод, где требуют и ждут от нас, что мы принесём какую-то пользу, какие-то плоды. Будем стараться с помощью Божьей приносить эти духовные плоды на благо церкви, на благо людей, которые живут на этой земле, - сказал митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.
О задачах
Также владыка поделился задачами, которые стоят перед ним сейчас.
- У нас есть разные задачи: и духовного, и внешнего плана. В духовном плане, конечно, первое дело у священников и монахов – это молитва, если мы оскудеваем в молитве, перестаём гореть в молитве, то наши прихожане, наша паства очень это чувствуют и тоже охлаждают в молитве, поэтому мы должны давать пример усердного церковного служения и усердной молитвы. Конечно, верующий человек должен жить согласно своей вере, и эта вера воплощается в определённых конкретных делах, делах милосердия, делах благотворительности. Это то социальное служение, к которому тоже призвана церковь, - подчеркнул митрополит Иосиф.
Он добавил, что немаловажный аспект – это внешняя церковная жизнь, «особенно в дальневосточных регионах, где десятилетиями не было храмов, не было возможности созидать церковную жизнь».
- И она появилась, эта возможность. Мы сегодня восстанавливаем храмы и монастыри, которые были основаны в 17 веке, храмы, которые были построены в 18 веке, мы строим новые храмы. И это необходимость, потому что за это время возникли города и сёла, в которых никогда не было храмов. Это новые города, новые селения, а там живут православные верующие люди, им нужен храм. Для них это духовная опора, для их жизни. Поэтому это тоже очень важно, - объяснил он.
Митрополит рассказал, что недавно посетил строящийся кафедральный собор в Улан-Удэ. Он признался, что храм производит колоссальное впечатление.
- Большой красивый храм, достойный республиканского центра. Это будет действительно украшением города. Но там ещё требуется еще очень много сделать, чтобы этот храм начал нас радовать и внешним обликом, и, самое главное, внутренним своим наполнением, содержанием. Строится духовно-просветительский центр, он крайне необходим епархии. Там тоже работы идут, но пандемия, к сожалению, во многом сдерживает решение этих задач, ну, мы всегда надеемся на помощь Божью, на то, что начатое все-таки завершим, докончим. В основном, такие стоят у нас задачи, - заключил он.
Фоторепортаж с первого богослужения митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа в столице республики можно посмотреть здесь.
Бурятский митрополит: «Мы должны давать пример усердного церковного служения»
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