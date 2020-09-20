В заповеднике в Бурятии появилась интерактивная площадка. ФОТО

В Байкальском заповеднике за последнее десятилетие проведена огромная работа, и это видно всем, кто приезжает сюда. В рамках федеральных проектов по сохранению природного и культурного наследия возникла новая туристская инфраструктура.







Для гостей здесь созданы все условия: развёрнуты визит-центры, эколого-туристические комплексы, экологические тропы, музеи и разнообразные экспозиции. Ещё одной точкой притяжения для приезжающих сюда туристов станет, несомненно, интерактивная площадка «Играя, познавай», строящаяся у визит-центра «Байкал заповедный».

Но, как бывает, обширным планам не позволяла воплотиться нехватка финансирования.





- И я думаю, нам это удалось сделать, хоть и частично, - рассказывает заместитель директора по развитию ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Олег Кириллов. - Подрядчиком по контракту выступило ООО «Градстрой» - старый друг Байкальского заповедника. Компания уже проводила работы по обустройству экологической тропы в заповеднике в прошлом году. Обустройство площадки началось в мае этого года. На данный момент оформлена входная группа, практически завершено устройство основания, деревянных настилов, покрытие всех зон материалами. Изготовлено основание и перила для зоны Тропы ощущений, развёрнута зона «Вода» с экспозициями в виде байкальской губки и детского кораблика-лавочки для всех, Рыба из сказочных легенд, и, конечно, круги на льду.

Гостей также ждёт легендарный паром «Байкал» с историческим якорем в носовой части. А ещё рельсы с вагончиками-столиками и лавочками.





Идея создания этой интерактивной площадки у руководства возникла ещё с момента проектирования самого визит-центра «Байкал Заповедный». И в проекте было отведено и огорожено место под эту площадку.Ситуация изменилась, когда Байкальский заповедник попал в программу ФЦП «Охрана озера Байкал». Началась разработка эскизного проекта. Дело предстояло непростое – перед проектировщиками стояла задача сделать так, чтобы заинтересовать и детей, и взрослых туристов. При этом концепт площадки обязательно должен был отражать в себе уникальную байкальскую природу, историческую самобытность края и неповторимое очарование озера Байкал.- Интерактивная игровая площадка решает несколько задач, прежде всего, обеспечивает удобство для наших туристов: у нас работает паром-кафе со столиками-вагончиками, обустроена зона отдыха, - рассказывает директор ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Василий Сутула. – Предусмотрены игровые, развлекательные зоны, которые мы планируем оборудовать качелями, а также декоративные и познавательные инсталляции: губка, рыба, бочка, лёд, «Тропа ощущений» из 25 видов байкальских природных материалов, чтобы каждый смог прочувствовать в миниатюре, каков он – неповторимый Байкал.