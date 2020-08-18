В Улан-Удэ прибыл первый подержанный трамвай из Москвы

Общество, Фото: страница Игоря Шутенкова

Москва отдаст Улан-Удэ 10 своих трамваев не первой свежести



Сегодня в Улан-Удэ прибыл первый из 10 подержанных московских трамваев, бесплатно переданных столице Бурятии. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в Instagram.



Сейчас бэушный московский трамвай размещён в депо, где специалисты проведут необходимые технические работы перед его выходом на линию. В том числе нужно тщательно чистить днище трамвая – от реагентов, которыми посыпают московские дороги.



Ещё четыре московских вагона привезут до конца недели, остальные пять трамваев – до конца сентября.



- История получения трамваев такая - в декабре 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на обращение главы Бурятии Алексея Цыденова подписал распоряжение о передаче десяти трамваев в город Улан-Удэ. Трамваи мы планировали привезти ещё к началу лета, но свои коррективы внесли ограничения в связи с режим самоизоляции по коронавирусной инфекции. Эти десять вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода выпуска 2007-2009 гг. находятся в удовлетворительном состоянии. Их пробег составляет порядка 500-600 тысяч километров, тогда как норма списания – 1,12 миллиона километров. То есть они ещё послужат горожанам, - сообщил Игорь Шутенков.



Перед началом эксплуатации все трамваи ждёт диагностика, техническое обслуживание и проведение профилактического ремонта.



О том, что в столицу Бурятии прибудут не новые трамваи из Москвы, стало известно в начале 2019 года. В администрации города подчёркивали, что бояться слов «старые трамваи из Москвы» не стоит. Срок их эксплуатации составляет примерно 10 лет, тогда как по улицам Улан-Удэ ходят трамваи 30- и 40-летней давности, заверяли в мэрии.



Сейчас ежедневно на линию выходят 40 вагонов. Московские трамваи пополнят улан-удэнский парк трамвайный парк ещё на 10 единиц.







