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Заболеваемость коронавирусом в Бурятии пошла вниз

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии пошла вниз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Показатель суточного прироста больных COVID-19 сегодня порадовал

По информации управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Бурятии выявили 34 больных коронавирусом. Это меньше, чем в последние дни, когда суточный прирост был в среднем по 50 больных. Для сравнения, вчера было +50 заражённых за сутки, до этого +51 больной, +50, +54, +47, +49 и т.д.

Из 34 новых случаев COVID-19: 15 человек обследовали по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.

На утро 8 сентября общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии выросло до 5666. Из них по Улан-Удэ – 3248.

Из них успешно завершили лечение и выписались из больниц 4676 человек, или 82%. В том числе накануне выздоровели 40 человек.

С начала пандемии умерли 58 пациентов. Последние два дня смертей нет, до этого, как сообщал «Байкал-Daily», больные умирали пять дней подряд.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 498 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 434 пациента с лёгким течением болезни.

Число госпитализированных детей снизилось с 34 до 32-х. Их состояние удовлетворительное.

В реанимации находятся 18 тяжёлых взрослых пациентов (столько же было накануне). Из них пятеро – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

- В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 889 коек, занято – 523, в т.ч. с лабораторно подтвержденным коронавирусом– 498, свободно 366 коек. Занятость коечного фонда составляет 58,8 %, - сообщили в республиканском оперштабе.

Круг контактных лиц больных на сегодня составляет 1921 человек, все обследованы.

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнский ресторан «Генацвале» закрыли на 15 суток за проведение свадебного банкета.

Наблюдается рост больных в Селенгинском районе, главный врач Гусиноозёрской больницы даже выпустил обращение к жителям района.

Обратился к жителям Бурятии и главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев. По его словам, коронавирус фиксируется в коллективах – как в крупных, так и в небольших. Также люди привозят COVID-19 из отпусков. «Стоит заболеть одному сотруднику, он обязательно инфицирует своих коллег», - отметил Ханхареев.

Число заразившихся сотрудников МФЦ растёт – накануне их было уже восемь.

Вчера стало известно, что заразилась ученица гимназии №29. Она сходила на уроки, так что на самоизоляцию отправился весь её класс и несколько учителей.

коронавирус профилактика
 
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