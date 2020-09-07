В Бурятии пришлось расконсервировать ковидный госпиталь

Главный врач Гусиноозёрской центральной районной больницы Баир Бальжинов обратился к жителям Селенгинского района. Его видеообращение появилось в пятницу в группе «Селенга-инфо. 24/7».
- Последние три недели эпидемиологическая обстановка в районе ухудшилась, как и в целом по Бурятии. После относительного благополучия мы ежедневно регистрируем от трёх до шести случаев новой коронавирусной инфекции. В связи с этим, были вынуждены вновь открыть законсервированный до этого ковидный госпиталь. В стационарах Улан-Удэ уже идёт большая госпитализация этих пациентов, - отметил Баир Бальжинов.
Главный врач Гусиноозёрской больницы попросил жителей соблюдать все необходимые защитные мероприятия в условиях пандемии: ношение масок с заменой каждые два-три часа, соблюдение социальной дистанций 1,5 метра, проветривание помещений, обработка рук, поверхностей. «Выполнение требований не представляет особых сложностей, ведь от этого зависит наше с вами здоровье», - подчеркнул он.
- Основная причина ухудшения ситуации - это всё-таки послабления ограничительных мер. Предприятия, в том числе и пищевые и другие предприятия начали работать, магазины. Люди расслабились, не носят маски, не соблюдают дистанцию. И всё это привело к тому, что у нас ситуация эпидемиологическая по коронавирусу стала ухудшаться. Поэтому ещё раз убедительная просьба соблюдать все меры санитарной безопасности, - продолжил Баир Бальжинов.
Он добавил, что в конце октября – в начале ноября будет сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, гриппа.
- Если будет наслоение этих двух инфекций - коронавирусной и гриппа, ситуация ещё ухудшится. Буквально может быть парализована работа предприятий, потому как течение обычного гриппа на начальных стадиях и ковидной инфекции - оно практически одинаковое: температура, кашель. Поэтому обращаюсь ко всем жителям, руководителям организаций, организовать вакцинацию против гриппа. Убедительная просьба, уважаемые жители, отнеситесь к этому обращению с большим пониманием, с максимальной долей ответственности. Ведь эта борьба с этими вирусами - это наше всеобщее дело. И от этого зависит здоровье нашего населения, - заключил главный врач больницы.
По данным группы «Селенга-инфо. 24/7», на 8:00 7 сентября зафиксировано 17 новых больных коронавирусом: 10 – из Гусиноозерска, 7 – из улуса Харгана.
Всего за весь период в районе зарегистрирован 251 заболевший коронавирусом, 187 выздоровело.
На утро 7 сентября в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 5632 (+50 за сутки).