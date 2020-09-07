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В Улан-Удэ восемь сотрудников МФЦ заразились коронавирусом

В Улан-Удэ восемь сотрудников МФЦ заразились коронавирусом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Многофункциональный центр переходит на обслуживание по предварительной записи

В Улан-Удэ число заражённых COVID-19 сотрудников МФЦ выросло до восьми. Об этом сообщили сегодня в правительстве Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый заражённый коронавирусом сотрудник МФЦ был выявлен в конце августа. Спустя несколько дней стало известно о втором заболевшем сотруднике клиентской службы.

- По состоянию на 7 сентября, зарегистрировано восемь сотрудников МФЦ с подтверждённым диагнозом COVID-19. Возникновение очага инфицирования связано с профессиональной деятельностью сотрудника, который вёл приём заявлений от граждан. На прошлой неделе зафиксировано четыре случая заражения, по которым определен круг контактных лиц. В минувшие выходные диагноз установлен еще у четверых сотрудников, - сообщили сегодня в пресс-службе правительства Бурятии.

По первым четырём заражённым контактных лиц оказалось 49. Сейчас санитарные врачи и медики продолжают определять контактных.

Сегодня, 7 сентября республиканский оперативный штаб принято решение о переводе клиентской службы Многофункционального центра г. Улан-Удэ по адресу ул. Ключевская, 76а на обслуживание по предварительной записи. В таком режиме центр проработает ближайшие две недели.

В залах и помещениях центра продолжаются дезинфекция поверхностей. Сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил членам оперштаба обеспечить центр 400 защитными экранами для работников клиентских залов.

Санитарные врачи напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики: носить защитную маску, помнить о гигиене рук. Только в Улан-Удэ с начала пандемии зарегистрировано свыше 3200 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Для получения государственной услуги в МФЦ можно запланировать визит любым удобным способом: по телефону 8(3012) 287-287 или на сайте mfc.govrb.ru во вкладке «Запись на прием».

На утро 7 сентября в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 5632 (+50 за сутки).

Многофункциональный центр по предоставлению услуг коронавирус профилактика
 
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