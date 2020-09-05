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Школа допобразования появится в Кяхтинском районе Бурятии

Школа допобразования появится в Кяхтинском районе Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Школу планируют открыть в здании обанкротившегося «БайкалБанка»

Вопрос передачи здания ПАО «БайкалБанк» в Кяхте для открытия в нём центра дополнительного образования обсудил с владельцами здания глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе своей рабочей поездки в Кяхтинский район 4 сентября.

- Здание полностью готово, с ремонтом, есть прилегающие участки. Также собственник выразил готовность его модернизировать под нужды центра допобразования. Цена, которая сегодня предлагается – это порядка 34 тысяч рублей за квадратный метр, очень привлекательная, и в ближайшее время будем смотреть, из каких источников можно профинансировать выкуп здания и создание школы дополнительного образования, - сообщил Алексей Цыденов.

Ещё в одном посёлке Кяхтинского района – Наушках - после включения Бурятии в состав ДФО были определены «точки роста» для развития, одной из которых станет новый железнодорожный транспортно-логистический пункт. Также в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» предусмотрена модернизация участка железной дороги от станции Наушки до Улан-Удэ.

- После его строительства станция Наушки получит возможность для развития, что влечёт за собой и развитие социальных объектов. У нас уже есть договорённость с главой РЖД Олегом Белозеровым о софинансировании строительства детского сада, приступить к реализации этого проекта планируется со следующего года, - добавил глава Бурятии.

Также в рамках рабочего визита Алексей Цыденов осмотрел реконструкцию памятников архитектуры в Кяхте, инфраструктурных объектов – таких, как новая набережная и парк досуга и отдыха, муниципальной дороги, принял участие в открытии нового памятника в сквере поселка Слобода «Часовые границы», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 
глава Бурятии
 
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