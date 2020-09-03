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В Улан-Удэ состоялся военный парад

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с военного парада в честь 75-летия окончания Второй мировой войны

Сегодня в Улан-Удэ впервые с размахом отметили такую памятную дату, как окончание Второй мировой войны. Утром состоялась акция «Цветы памяти» на Мемориале Победы.

В память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость в годы Второй мировой войны, была объявлена минута молчания и прозвучали три оружейных залпа. В завершении акции к Мемориалу Победы возложили букеты и венки из живых цветов, перевязанные красно-желто-белой лентой – символом Дальневосточной Победы.

В танковом соединении на станции Дивизионная устроили военный парад. В составе военных коробок прошли более 600 военнослужащих – представители всех соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа.

Состоялись различные патриотические онлайн-мероприятия. Завершится день праздничным салютом от военных, который устроят на острове Комсомольский.

Вторая мировая война завершилась полностью и окончательно, когда 2 сентября 1945 года в 9 часов 4 минуты (по токийскому времени) на борту американского линкора «Миссури», прибывшего в воды Токийского залива, министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу, как представитель императора и японского правительства, и начальник генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу, подписали «Акт о безоговорочной капитуляции Японии».

В России датой окончания Второй мировой раньше было 2 сентября. В этом году Госдума установила праздничной датой 3 сентября. 
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