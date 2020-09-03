В Улан-Удэ возложили цветы в честь 75-летия окончания Второй мировой

«Мир сейчас не стабилен», - заявил глава Бурятии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Сегодня, 3 сентября, в Бурятии отмечают День воинской славы и 75-летие окончания Второй мировой войны. В честь этого на Мемориале Победы в Улан-Удэ провели акцию «Цветы Памяти» - первые лица Бурятии, военные и общественники возложили букеты из живых цветов, перевязанные красно-жёлто-белой лентой – символом Дальневосточной Победы.
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У Вечного огня, у памятника Маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому и памятника «Танк» были выстроены почётные караулы. В память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость в годы Второй мировой войны, была объявлена минута молчания и прозвучали три оружейных залпа. ⠀
- Сегодня день, когда мы вспоминаем окончание Второй мировой войны. Очень важно, чтобы наше молодое поколение помнило, чего стоила для нашей страны эта победа. Как вся страна сплотилась, как весь народ сплотился в борьбе с врагом. Только всей страной мы смогли победить. Сегодня день Памяти, день, когда мы все должны еще раз подумать об истории, о нашем настоящем и будущем. Наше будущее в наших руках, наши отцы и деды заложили для нас основу, чтобы наше будущее было хорошим. Давайте мы его сохраним, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Он напомнил, что день окончания Второй Мировой войны – это день, когда была побеждена не только фашистская Германия, но и её союзник в лице Японии. Алексей Цыденов отметил, что Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме японской армии и победа во Второй Мировой войне, в целом, заслуга СССР.
- Мир должен быть на всей земле – только когда все мирно существуют, каждая страна развивается. Если где-то в мире большой конфликт - это влияет на всех. Важно, чтобы в мире войн, тем более таких глобальных, больше не было, - отметил он.
Глава Бурятии уверен - чтобы строить хорошее будущее и жить настоящим, важно помнить историю и извлекать уроки.
- Сегодня против нашей страны идёт информационная и экономическая война, санкционное давление, которое связано ни с чем, кроме как с конкуренцией и созданием незаконных преимуществ для своих компаний. Идёт очень профессиональная информационная провокационная кампания против нашей страны – это создаёт негативное давление на страну, на нас с вами. Важно, чтобы люди это осознавали, видели и понимали, что только все вместе мы сможем выйти из ситуации с минимальными потерями. Мир сейчас не стабилен, вы видите, что происходит – нужно не поддаваться давлению, нужно вспомнить уроки истории – любые трудности мы сможем преодолеть, если будем вместе, если будем любить свою страну и работать на благо нашей страны, - сказал он.
Кроме того, Алексей Цыденов считает, что в стране, и в частности в Бурятии, заметен подъём патриотизма.
- Мы можем говорить о подъеме патриотизма на фоне коронавируса. Ситуация с коронавирусом показала, что у нас люди сплочённые – поднялись волонтёры и добровольцы, сплотились медики, с трудностями справились наши учителя. Меньше стало доходов, но жители республики не роптали. Это показывает стойкость народа. А наша молодёжь – хорошая, и поколение хорошее. Дух народа сильный, нас ждёт хорошее будущее, - заключил глава республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером в Улан-Удэ также пройдёт акция «Свет мира». Вечерняя подсветка преобразится в цвета ленты медали «За Победу над Японией». В 22:00 на острове Комсомольский военные устроят праздничный артиллерийский салют. Помимо залпов артиллерии, в небо будет выпущено около 300 фейерверочных зарядов.
В Улан-Удэ возложили цветы в честь 75-летия окончания Второй мировой
Общество, Фото:
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