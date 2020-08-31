В Улан-Удэ во время массовых проверок остановили 430 машин

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Выявлено 14 нарушений



Госавтоинспекция Бурятии сообщила об итогах массовых проверок водителей. В пятницу и выходные на дорогах республики были выставлены дополнительные экипажи ГИБДД.



В столице Бурятии дополнительные наряды ДПС были выставлены на основных магистральных улицах. За время мероприятия автоинспекторами проверено свыше 430 транспортных средств, выявлено 14 нарушений правил дорожного движения.



Госавтоинспекция напоминает, что подобные профилактические мероприятия и рейды проводятся регулярно. С началом занятий в школах и детских садах также возобновятся проверки правил перевозки несовершеннолетних пассажиров в утренние часы около учреждений.

