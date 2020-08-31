Завершаются поставки музыкальных инструментов в Колледж искусств имени Чайковского
Недавно в Улан-Удэ для Колледжа искусств имени Чайковского прибыли девять пианино японской компании-производителя музыкальных инструментов Kawai. В сентябре сотрудники учреждения встретят два рояля, а также три системы климат-контроля, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Весной этого года сотрудники колледжа встретили три пианино, 20 мольбертов, одно многофункциональное устройство для печати , специализированную литературу. В конце июня прибыли хоровые станки, звуковое оборудование, автоматизированное рабочее место для слабовидящих, ноутбук. Всего заключено договоров на сумму более 10 млн рублей.
Директор колледжа Баир Турбянов отметил, что приобретение музыкальных инструментов - это важное событие для преподавателей и студентов учебного заведения.
- Ведь для профессионального становления музыканта, самое главное - это обучение на качественном инструменте. Поэтому, одной из приоритетных задач в деятельности колледжа является постоянное обновление парка, его поддержка на достойном уровне. Фортепиано нужно каждому студенту, ведь от качественного инструмента зависит культура звукоизвлечения, формирование и развитие музыкального слуха.
Парк музыкальных инструментов колледжа нуждается в дальнейшем пополнении, а концертный зал в модернизации.
Поставка музыкальных инструментов, мебели и оборудования продолжается и в Детскую школу искусств Северобайкальска. А сотрудники Заиграевской детской школы искусств в июле встретили полный набор музыкальных инструментов на сумму более 4 млн рублей.
В Колледж искусств в Улан-Удэ прибыли девять пианино
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина не платил родным сыновьям
23 коробки с хлоргексидином, термометрами и комбинезонами нашли у гражданки Монголии
Завершаются поставки музыкальных инструментов в Колледж искусств имени Чайковского
Термометр чуть не купили на деньги из классной копилки
Военные отработают новые практические приёмы и манёвры
Модель шерстистого носорога приглянулась жителям Улан-Удэ
Причиной всему стал коронавирус
Чемпионка России Наталья Шадрина рассказала, как бокс для неё перешел из разряда хобби в любимую работу
Они поработали в Курумканском районе
Танкисты из Бурятии быстрее всех участников «Танкового биатлона» в Подмосковье
Для сбора дикоросов нужно получить разрешение
Спектакль Бурятского театра драмы покорил самый престижный монгольский смотр
Старая школа сгорела
Популярный блогер-урбанист вновь поднял вопрос о парковках-газонах в Улан-Удэ
В Прибайкальском районе силами известного волонтёра Татьяны Черных появился «ДоброДом»