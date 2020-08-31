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В Колледж искусств в Улан-Удэ прибыли девять пианино

В Колледж искусств в Улан-Удэ прибыли девять пианино
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Завершаются поставки музыкальных инструментов в Колледж искусств имени Чайковского

Недавно в Улан-Удэ для Колледжа искусств имени Чайковского прибыли девять пианино японской компании-производителя музыкальных инструментов Kawai. В сентябре сотрудники учреждения встретят два рояля, а также три системы климат-контроля, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.

Весной этого года сотрудники колледжа встретили три пианино, 20 мольбертов, одно многофункциональное устройство для печати , специализированную литературу. В конце июня прибыли хоровые станки, звуковое оборудование, автоматизированное рабочее место для слабовидящих, ноутбук. Всего заключено договоров на сумму более 10 млн рублей.

Директор колледжа Баир Турбянов отметил, что приобретение музыкальных инструментов - это важное событие для преподавателей и студентов учебного заведения.

- Ведь для профессионального становления музыканта, самое главное - это обучение на качественном инструменте. Поэтому, одной из приоритетных задач в деятельности колледжа является постоянное обновление парка, его поддержка на достойном уровне. Фортепиано нужно каждому студенту, ведь от качественного инструмента зависит культура звукоизвлечения, формирование и развитие музыкального слуха.
Парк музыкальных инструментов колледжа нуждается в дальнейшем пополнении, а концертный зал в модернизации.

Поставка музыкальных инструментов, мебели и оборудования продолжается и в Детскую школу искусств Северобайкальска. А сотрудники Заиграевской детской школы искусств в июле встретили полный набор музыкальных инструментов на сумму более 4 млн рублей.


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