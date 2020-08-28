 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 августа

27 августа

Популярное

В Бурятии жителям райцентра больше не придётся ходить с фонариками

В Бурятии жителям райцентра больше не придётся ходить с фонариками
Общество,  Фото:минсельхозпрод Бурятии
В селе решили многолетнюю проблему с освещением улиц

В селе Курумкан в Бурятии большинство улиц с наступлением вечера погружаются во тьму, и местные жители ходят с фонариками.

Как пояснили в администрации района, уличное освещение отсутствовало ввиду недостаточного финансирования. В этом году проблему, наконец, удалось решить. За 1,2 млн рублей приобретены осветительные приборы. Они смонтированы на трёх основных улицах: Первомайская, Советская и ул. Ленина. Они самые длинные – по 3 км или 200 домов.

- До этого здесь стояли одиночные фонари. Население из частных домов устанавливало лампочки самостоятельно. Для меня, как сотрудника правоохранительных органов, кроме прочего, важна профилактика правонарушений. Конечно, их будет меньше, - прокомментировал участковый района Андрей Эрдынеев.

В ряде других муниципальных образований также разработаны программы модернизации уличного освещения, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии




уличное освещение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии жителям райцентра больше не придётся ходить с фонариками
В Бурятии жителям райцентра больше не придётся ходить с фонариками
Общество, 28.08.2020
В селе решили многолетнюю проблему с освещением улиц
Госавтоинспекция Бурятии получила ещё 15 машин
Госавтоинспекция Бурятии получила ещё 15 машин
Общество, 28.08.2020
Половина из них будет направлена в районы республики
Уроженец Бурятии едва не утонул, участвуя в реалити-шоу
Уроженец Бурятии едва не утонул, участвуя в реалити-шоу
Общество, 28.08.2020
Представитель Бурятии стал героем интернет реалити-шоу с испытаниями, основанными на событиях Великой Отечественной
На «Танковом биатлоне» экипаж из Бурятии перелетел мост
На «Танковом биатлоне» экипаж из Бурятии перелетел мост
Общество, 28.08.2020
Впечатляющий манёвр запечатлели на видео
В Улан-Удэ издали книгу в честь 100-летия комсомола
В Улан-Удэ издали книгу в честь 100-летия комсомола
Общество, 28.08.2020
Книгу можно будет найти во всех муниципальных и школьных библиотеках
В Бурятии полицейские выпустили в Селенгу тысячу осетрят
В Бурятии полицейские выпустили в Селенгу тысячу осетрят
Общество, 28.08.2020
Отпущенным в Селенгу осетрам меньше двух месяцев. ВИДЕО
В Бурятии дети искали заблудившуюся панду
В Бурятии дети искали заблудившуюся панду
Общество, 28.08.2020
Необычный инструктаж волонтёры провели для детей и подростков
Оперная певица Ольга Жигмитова представила проект «Solo Diva»
Оперная певица Ольга Жигмитова представила проект «Solo Diva»
Общество, 28.08.2020
Творческий тандем представит самые разнообразные образы
В Улан-Удэ забор Промпарка стоит на пути к домам жителей СНТ
В Улан-Удэ забор Промпарка стоит на пути к домам жителей СНТ
Общество, 28.08.2020
Жители СНТ могут остаться без помощи скорой и пожарных
Жители Прибайкальского района Бурятии пожаловались зампрокурора
Жители Прибайкальского района Бурятии пожаловались зампрокурора
Общество, 28.08.2020
В Прибайкальском районе состоялся приём граждан
В Бурятии ожидаются очень сильные дожди
В Бурятии ожидаются очень сильные дожди
Общество, 28.08.2020
Днём местами возможны грозы


В Улан-Удэ завершилась творческая лаборатория «Территория РОСТа»
В Улан-Удэ завершилась творческая лаборатория «Территория РОСТа»
Общество, 27.08.2020
По итогам лаборатории Русский драмтеатр пополнит свой репертуар бэби-спектаклями
В Иркутской области снимут фильм для телеканала «Россия – Культура»
В Иркутской области снимут фильм для телеканала «Россия – Культура»
Общество, 27.08.2020
Местом съёмок документальной ленты выбран архитектурно-этнографический музей «Тальцы»

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^