В селе решили многолетнюю проблему с освещением улиц
В селе Курумкан в Бурятии большинство улиц с наступлением вечера погружаются во тьму, и местные жители ходят с фонариками.
Как пояснили в администрации района, уличное освещение отсутствовало ввиду недостаточного финансирования. В этом году проблему, наконец, удалось решить. За 1,2 млн рублей приобретены осветительные приборы. Они смонтированы на трёх основных улицах: Первомайская, Советская и ул. Ленина. Они самые длинные – по 3 км или 200 домов.
- До этого здесь стояли одиночные фонари. Население из частных домов устанавливало лампочки самостоятельно. Для меня, как сотрудника правоохранительных органов, кроме прочего, важна профилактика правонарушений. Конечно, их будет меньше, - прокомментировал участковый района Андрей Эрдынеев.
В ряде других муниципальных образований также разработаны программы модернизации уличного освещения, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии
В Бурятии жителям райцентра больше не придётся ходить с фонариками
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