В Бурятии жителям райцентра больше не придётся ходить с фонариками

Общество, Фото: минсельхозпрод Бурятии

В селе решили многолетнюю проблему с освещением улиц



В селе Курумкан в Бурятии большинство улиц с наступлением вечера погружаются во тьму, и местные жители ходят с фонариками.



Как пояснили в администрации района, уличное освещение отсутствовало ввиду недостаточного финансирования. В этом году проблему, наконец, удалось решить. За 1,2 млн рублей приобретены осветительные приборы. Они смонтированы на трёх основных улицах: Первомайская, Советская и ул. Ленина. Они самые длинные – по 3 км или 200 домов.



- До этого здесь стояли одиночные фонари. Население из частных домов устанавливало лампочки самостоятельно. Для меня, как сотрудника правоохранительных органов, кроме прочего, важна профилактика правонарушений. Конечно, их будет меньше, - прокомментировал участковый района Андрей Эрдынеев.



В ряде других муниципальных образований также разработаны программы модернизации уличного освещения, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии









