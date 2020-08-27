Полицейские будут работать в Дагестане шесть месяцев
Сегодня ночью из Иркутска отправился отряд, в котором в очередную командировку на Северный Кавказ убыли сотрудники различных подразделений органов внутренних дел. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
На протяжении шести месяцев им предстоит выполнять задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в городе Кизляр республики Дагестан.
Со словами напутствия к личному составу обратился заместитель начальника ГУ МВД генерал-майор внутренней службы Валерий Никитин. Он пожелал достойного выполнения поставленных задач и помнить, что на родной земле всегда ждут родные, друзья и коллеги.
Иркутские полицейские отправились на Северный Кавказ
Общество, Фото:
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