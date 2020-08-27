Иркутские полицейские отправились на Северный Кавказ

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские будут работать в Дагестане шесть месяцев



Сегодня ночью из Иркутска отправился отряд, в котором в очередную командировку на Северный Кавказ убыли сотрудники различных подразделений органов внутренних дел. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



На протяжении шести месяцев им предстоит выполнять задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в городе Кизляр республики Дагестан.



Со словами напутствия к личному составу обратился заместитель начальника ГУ МВД генерал-майор внутренней службы Валерий Никитин. Он пожелал достойного выполнения поставленных задач и помнить, что на родной земле всегда ждут родные, друзья и коллеги.





