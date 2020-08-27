Количество участников может превышать 50 человек
26 августа подписано постановление губернатора Забайкальского края, разрешающее проведение различных массовых мероприятий на территории региона.
Снимаются ограничения на проведение деловых, культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий. Число участников может достигать более 50 человек. Все это возможно при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил.
Отметим, что в Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции. Регион находится на финальном этапе снятия ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса.
По данным на 27 августа, в Забайкальском крае зарегистрировано 4517 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 4150 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Общее число летальных исходов от коронавируса достигло 55, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Забайкалье разрешили проведение массовых мероприятий
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они смогут принимать до 15 человек в день
Марианна Абравитова увидела, что самолёт найдут случайно
Чемпионат страны состоится в Рязани
Комиссия минкульта проверила готовность учреждения в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических и противопожарных норм
Полицейские будут работать в Дагестане шесть месяцев
В ней расположится интерактивная площадка
Мужчина страдает болезнью Паркинсона
Суточный прирост больных составил 24 человека
Призовой фонд конкурса 300 тысяч
При прояснении придут морозы
Они поработали в Горячинске
В Еравнинском районе, где сложная ситуация с COVID-19, закрывают детсады и кафе
Встречаются муравейники высотой в рост человека
Разведчики боролись за то, кто первым определит численность других групп
Один из её детей идёт в первый класс