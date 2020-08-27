В Забайкалье разрешили проведение массовых мероприятий

Количество участников может превышать 50 человек



26 августа подписано постановление губернатора Забайкальского края, разрешающее проведение различных массовых мероприятий на территории региона.



Снимаются ограничения на проведение деловых, культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий. Число участников может достигать более 50 человек. Все это возможно при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил.



Отметим, что в Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции. Регион находится на финальном этапе снятия ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса.



По данным на 27 августа, в Забайкальском крае зарегистрировано 4517 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 4150 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Общее число летальных исходов от коронавируса достигло 55, сообщает пресс-служба правительства региона.

