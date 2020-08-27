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В Бурятии ремонтируют трёхкилометровую дамбу на Джиде

В Бурятии ремонтируют трёхкилометровую дамбу на Джиде
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Работы ведутся в Закаменском районе

К проведению капитального ремонта дамбы приступили в селе Енгорбой Закаменского района Бурятии. В ходе ремонтных работ подрядчик займётся восстановлением проектной высоты и ширины дамбы, шпор, каменного крепления верхового откоса и участков крепления берега реки Джида. Общий объём бюджетных средств, предусмотренных на капитальный ремонт, составит 35 млн рублей.

Дамба обвалования у села Енгорбой с берегоукрепительными сооружениями построена в 1987 году для защиты улуса от подтопления паводковыми водами реки Джида. Протяжённость дамбы составляет 3204 метра. За более чем 30 лет произошла деформация русла, что привело к изменениям комплекса защитных сооружений и снизило его надёжность.

26 августа прошла проверка объекта районной администрацией и представителями организации, осуществляющей строительный контроль. Проверкой установлено, что работы ведутся по запланированному графику. Сегодня на объект было завезено 1800 кубометров песчано-гравийной смеси.

Окончание работ запланировано на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
Закаменский район Бурятия дамбы капитальный ремонт
 
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