В Чите откроется летний фестиваль инклюзивного спорта

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Забайкальского края

Попробовать силы в играх могут все желающие



Впервые в краевой столице Забайкалья пройдёт открытый летний интегрированный фестиваль инклюзивного спорта. Он состоится 29 августа в 12.00 на площади Декабристов.



- Подобные фестивали очень важны, и их следует делать как можно более массовыми. Задача данного фестиваля заключается в пропаганде и распространении инклюзивности, подразумевает совместные занятия спортом как здоровых людей, так и людей с ограниченными возможностями здоровья, – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



В рамках фестиваля будет организована работа спортивных площадок, где все желающие смогут попробовать свои силы и умение в играх – джакколо, дарст, боча, матрешка, корнхол, кульбутто. Девиз фестиваля — «Станем сильнее вместе».



Турнир проводится для физического, духовного развития и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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