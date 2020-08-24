Попробовать силы в играх могут все желающие
Впервые в краевой столице Забайкалья пройдёт открытый летний интегрированный фестиваль инклюзивного спорта. Он состоится 29 августа в 12.00 на площади Декабристов.
- Подобные фестивали очень важны, и их следует делать как можно более массовыми. Задача данного фестиваля заключается в пропаганде и распространении инклюзивности, подразумевает совместные занятия спортом как здоровых людей, так и людей с ограниченными возможностями здоровья, – отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
В рамках фестиваля будет организована работа спортивных площадок, где все желающие смогут попробовать свои силы и умение в играх – джакколо, дарст, боча, матрешка, корнхол, кульбутто. Девиз фестиваля — «Станем сильнее вместе».
Турнир проводится для физического, духовного развития и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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В Чите откроется летний фестиваль инклюзивного спорта
Общество, Фото:
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Попробовать силы в играх могут все желающие
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