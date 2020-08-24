Автостоянка убрана со двора многоквартирного дома
В пресс-службе мэрии Улан-Удэ сообщили о завершении благоустройства двора по улице Цивилева, 48. Подрядная организация ООО «Аэро-Строй» по просьбам жителей перенесла автостоянку на другое место. Также подрядчики уложили асфальт, обустроили тротуары, отрегулировали положение крышек колодцев, установили урны и скамейки.
В этом году в Улан-Удэ ремонтируют 56 городских дворов. Общая сумма работ - свыше 104 миллионов рублей.
В Улан-Удэ парковку перенесли по просьбам жителей
Общество, Фото:
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