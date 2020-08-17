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В Бурятии от коронавируса выздоровели 85% пациентов

В Бурятии от коронавируса выздоровели 85% пациентов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
COVID-19 выявили ещё у более чем 30 человек

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за сутки коронавирус подтвердили у 33 человек. Из них 11 были обследованы в связи с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными COVID-19.

Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 4663. По Улан-Удэ – 2626.

За всё время выздоровели уже 85% больных, или 3978 человек. Накануне вылечились 14 пациентов.

Входят в статистику 46 смертей. Последние два летальных исхода произошли в субботу, 15 августа, когда скончались две пенсионерки.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 320 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 319 пациентов с лёгким течением болезни.

Число госпитализированных детей выросло с 24 до 25.

В реанимации находятся 16 тяжёлых взрослых пациентов в реанимации, из них четверо – на ИВЛ.

- В Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 802 койки, занято – 336, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 320, свободно 466 коек. Занятость коечного фонда составляет 41,9%, - сообщили в республиканском оперштабе.

Круг контактных лиц всех нынешних больных составляет 935 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели глава Бурятии Алексей Цыденов обещал, что поставит себе российскую вакцину от коронавируса, а также это сделает его семья.

Также Алексей Цыденов разъяснил подходы к снятию ограничительных мероприятий и почему пока не разрешено работать бассейнам и кинотеатрам.

Школы Бурятии, видимо, всё же будут работать в обычном формате, а не дистанционном. Каждый класс будет проводить уроки в своём кабинете.

Недавно в аэропорту Улан-Удэ прошли антиковидные учения.




коронавирус профилактика
 
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