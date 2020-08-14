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Школы Бурятии всё же будут работать в традиционном формате

Школы Бурятии всё же будут работать в традиционном формате
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Почти все уроки каждый класс будет проводить в одном кабинете

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ было озвучено, что из-за ситуации с коронавирусом рассматривается вариант чередования в школах очного и дистанционного обучения.

В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов дал понять, что школы начнут работу в традиционном формате. Об этом он заявил в эфире ГТРК «Бурятия», слова главы приводит пресс-служба правительства республики.

- Cитуация по коронавирусу сейчас в республике достаточно стабильная: темп прироста снижается. Но каждый день выявляются новые заболевшие. Вместе с тем, с каждым днём их всё равно меньше. Это даёт возможность открыть всё-таки 1 сентября школы, и мы сейчас к этому готовимся. Позиция федерального, регионального Роспотребнадзора и наша: с 1 сентября школы, техникумы, колледжи и вузы должны работать в традиционном формате, - сказал глава Бурятии.

Он заявил, что праздничные линейки для первоклассников точно будут проведены. Они состоятся в сокращённом варианте, но будут.

- Ученики будут ходить в школу без масок. Утверждён СанПин для учебных заведений, который предусматривает, что учащиеся не носят маски, - отметил Алексей Цыденов.

К началу учебного года во всех школах республики принимаются меры, направленные на обеспечение санитарного благополучия.

Будет обеспечена обязательная термометрия на входе в школы. Создаются условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков в трёх местах согласно СанПиН: при входе, в столовой, в туалетных комнатах.

Сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи и вспомогательный персонал обеспечат средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

В Бурятии сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. За каждым классом будет закреплён отдельный учебный кабинет, в котором дети должны обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования: физической культуры, изобразительного искусства, трудового обучения, технологии, физики, химии. Разработано специальное расписание уроков, перемен, составленное с целью минимизации контактов обучающихся.




школы коронавирус профилактика
 
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