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В аэропорту Улан-Удэ прошли антиковидные учения

В аэропорту Улан-Удэ прошли антиковидные учения
Общество,  Фото:управление Роспотребнадзора по РБ
На борту самолёта «обнаружили» больного с подозрением на коронавирус

13 августа в воздушном пункте пропуска аэропорта Улан-Удэ прошли межведомственные тренировочные учения по отработке действий при выявлении на международном авиарейсе больного с подозрением на COVID-19.

По легенде, во время проведения санитарно-карантинного контроля на борту воздушного судна, прибывшего из-за рубежа, был выявлен пассажир с повышенной температурой тела. При осмотре медицинским работником здравпункта аэропорта установлен диагноз «Новая коронавирусная инфекция (COVID-19)?».

По схеме оповещения были проинформированы все заинтересованные службы. Больная после проведения пограничного и таможенного контроля была госпитализирована в инфекционный стационар, определены границы эпидемиологического очага, круг контактных лиц. Бригадой дезинфекторов центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии проведена дезинфекционная обработка воздушного судна, транспортных средств, ручной клади и багажа.

При проведении учений были отработаны взаимодействие государственных контрольных органов в воздушном пункте пропуска, республиканского министерства здравоохранения, центра гигиены и эпидемиологии в РБ, заинтересованных служб аэропорта, медицинских организаций; а также организация и проведение противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага коронавирусной инфекции, в том числе схема оповещения.

В учениях были задействованы сотрудники контрольного пропускного поста ВПП «Аэропорт Улан-Удэ (Мухино)», Улан-Удэнского таможенного поста, здравпункта аэропорта, станции скорой медицинской помощи; работники всех служб аэропорта; представители министерства здравоохранения РБ, управления Роспотребнадзора по РБ, центра гигиены и эпидемиологии в РБ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Бурятии.

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