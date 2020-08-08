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В центре Улан-Удэ прошла акция в защиту Байкала. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Советов

Сегодня на площади Советов в Улан-Удэ состоялся несанкционированный митинг против нового закона, позволяющего проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей. Закон подписал президент страны Владимир Путин 31 июля.

- Мы против этого! У нас есть свое мнение! И мы его намерены озвучить, - такими словам организаторы анонсировали мероприятие.

В назначенное время на площади собралось не так уж и много людей – около 15-ти человек. У некоторых из них в руках были плакаты, на которых было написано: «Оставьте Байкал потомкам. «Нет» вырубке лесов», «Я/Мы против сплошной вырубки леса на Байкале».

Всё происходящее люди снимали на камеры мобильных телефон и очень возмущались.

Активным участникам несанкционированного митинга за нарушение выписаны протоколы об административном правонарушении.

Закон позволяет при строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры переводить земли лесного фонда в земли иных категорий, после чего допускается «проведение сплошных рубок». Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, будет установлен правительством, но туда запрещено включать объекты, предназначенные для постоянного или временного проживания людей, а также объекты рекреационной и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования БАМа/Транссиба.

В соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов писал, «Байкал в обиду не дадим!». Он также прояснил некоторые моменты на этот счёт.

«Ну кто вам сказал про вырубку леса вокруг Байкала. Вдоль действующей железной дороги БАМа для строительства вторых путей будет, возможно, расчистка. Много леса вы видели, чтобы вплотную к путям подходил? Подчеркну – это вдоль существующей линии железной дороги. Участки на сегодня, предусмотренные к рубке, это в основном кустарник и мелкая поросль площадью от 0,1 до 1,1 гектара всего. И за ОДНО срубленное дерево предусмотрена компенсационная посадка ПЯТИ деревьев. Вас просто вводят в заблуждение».

На днях премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал. В состав комиссии включён и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Байкал митинг
 
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