В Улан-Удэ преподавателю колледжа искусств исполнилось 95 лет

Общество, Фото: пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского

Среди её воспитанников многие профессиональные музыкальные кадры республики



Сегодня, 5 августа, отмечает свой 95-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны, преподаватель обязательного фортепиано колледжа искусств в Улан-Удэ, одна из основоположниц профессионального искусства Бурятии – Галина Петровна Анисимова. Коллектив преподавателей и студентов колледжа поздравил именинницу с юбилеем.



Одна из первых педагогов фортепианного отделения, человек редкой судьбы, Галина Петровна родилась в 1925 году в селе Доно Читинской области. В 1936 году поступила в Читинскую ДМШ, в класс пианистки Ольги Антоновны Девитте.



В 1941 году, в начале войны, продолжая заниматься музыкой, Галина поступила в фельдшерскую школу, которую с отличием окончила в 1943 году. В ноябре 1943 года ушла добровольцем в армию, служила в качестве хирургической сестры на восточных рубежах страны – в Монголии, близ пустыни Гоби. В 1945 году была награждена орденом Великой Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги». В послевоенное время фронтовые подвиги Галины Петровны были отмечены наградами «За участие в боевых операциях», «За победу над Германией», «За победу над Японией», многочисленными юбилейными медалями к годовщинам Победы.



Больше полувека назад Галина Петровна приехала в Бурятию, чтобы остаться в ней навсегда. Весь свой талант, знания и накопленный опыт она отдала воспитанию профессиональных музыкальных кадров республики. Среди её многочисленных выпускников по классу специального фортепиано: Виктор Усович, композитор, художественный руководитель Бурятской филармонии, заслуженный деятель искусств РБ и РФ; Светлана Грешилова (Ковтун), директор МГЛ, председатель совета директоров музыкальных школ, заслуженный работник культуры РБ и РФ; Наталья Елизова (Шишмарева), в прошлом преподаватель специального фортепиано и директор Улан-Удэнского музыкального колледжа, заслуженный деятель искусств РБ (переехала в Москву); Евгений Серебренников, выпускник НГК, преподаватель Новосибирского музыкального колледжа; Вадим Юшин, композитор (живёт в Москве); Анна Архипова, концертмейстер оперного театра, заслуженный артист РБ; Евгения Бортникова (после окончания ДВГИИ и периода работы в нашем училище трудится сейчас в Рязани); Ольга Жирнова, директор ДШИ №4, заслуженный работник культуры РБ; Галина Мусихина, преподаватель ДШИ №4, заслуженный работник культуры РБ; Татьяна Попыванова, преподаватель ДШИ №6; Роза Дульбинова, преподаватель БРУКИ; Лариса Халбазарова, директор ДШИ г. Гусиноозёрск; Екатерина Шадрина, преподаватель высшего педагогического училища г. Санкт-Петербург; Тамара Копанева (ныне живёт и работает в Санкт-Петербурге); Аннета Обросова-Каяк (окончила ДВГИИ); Любовь Лохова (Суздальницкая) (живёт с семьей в Германии); Татьяна Степанова (окончив вуз, преподаёт во Владивостоке); Марина Вологдина (имеет высшее образование, работает в Алма-Ате); Лидия Семенникова (переехала в Москву); Вера Степанова (получив высшее образование, работает в Петропавловске-Камчатском); Валентина Манжигеева; Виктория Корнакова (живёт и работает в Санкт-Петербурге); Лидия Шишкина (проживает в Омске); Лариса Кравцова (ныне – жительница Барнаула); Виктория Стрельцова (переехала в Минск); Вера Жалсараева-Цыдендамбаева (трудится в Новосибирске).

Выпускники Галины Анисимовой по классу обязательного фортепиано: композиторы Юрий Ирдынеев, Базыр Цырендашиев, Гур Дашипылов, Анатолий Андреев, Баир Дондоков, Пурбо Дамиранов, Владимир Дамбаев; музыковед Галина Леонова (работает в Новосибирске), лектор Бурятской филармонии, народная артистка РБ Наталья Ринчинова (Думнова) и многие другие – всего около ста.



С 1989 года Галина Петровна находится на заслуженном отдыхе. Её многолетняя плодотворная педагогическая деятельность была отмечена медалью «За трудовое отличие» (1976). За большой вклад в развитие музыкального образования республики Галина Петровна в 1980 году удостоена почётного звания «Заслуженный работник культуры Бурятии». Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.

