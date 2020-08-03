Уроженец Бурятии без рук пробежал 5 км в поддержку детского хосписа

«Можешь – помоги», - считает Павел Трофимов
Оставшийся без рук уроженец Улан-Удэ Павел Трофимов пробежал пять километров в рамках благотворительной акции «Набегу добро» в помощь омскому детскому хоспису «Дом радужного детства». Хоспис построен и функционирует только благодаря частным пожертвованиям.
- Я живу так: можешь - помоги. Если не мы, простой народ, будем помогать друг другу, то кто? Делай добро. Всё, сделал, и на душе хорошо, - поделился Павел.
Присоединиться к акции #набегудобро в поддержку омского детского хосписа может каждый желающих. Для этого нужно пробежать любую дистанцию, зафиксировать результат с помощью какого-либо специальности приложения и перевести сумму в помощь хопису из расчёта 20 рублей за каждый километр. К акции присоединились жители разных регионов. Среди них, например, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, пробежавший 30 километров.
Организаторы намерены собрать три миллиона рублей. Деньги потратят на специализированное детское питание, подгузники, осмотры детей неврологами.
Павел Трофимов лишился обоих рук в детстве, когда играл рядом с трансформаторной будкой. Начал перелезать через забор, но пошатнулся и, чтобы удержаться, схватился за провод. Провод оказался оголённым.
- Одна рука на металлическом заборе, другая – на проводе. Я сам себя заземлил. Через меня прошло 10 тысяч вольт, — рассказывал Павел.
Он чудом выжил, но лишился обеих рук.
«Это был уже не первый удар для мальчика, который перед этим уже потерял отца. И не последний – когда Павлу исполнилось одиннадцать, у его мамы обнаружили рак», - рассказывают его историю в «Доме радужного детства».
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Паша попал в интернат. Здесь он начал заниматься спортом. Усердные тренировки не прошли даром.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2019 года он пробежал знаменитый Нью-Йорский марафон, который входит в шестёрку крупнейших мировых событий для бегунов. Сделал спортсмен это ради того, чтобы собрать деньги на дорогостоящее протезирование.
Уроженец Бурятии без рук пробежал 5 км в поддержку детского хосписа
Общество, Фото:
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