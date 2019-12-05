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Оставшийся без рук уроженец Улан-Удэ пробежал Нью-Йоркский марафон

Оставшийся без рук уроженец Улан-Удэ пробежал Нью-Йоркский марафон
Общество, 
Преодолев 42 километра, Павел Трофимов смог собрать деньги на уникальные протезы рук

Уроженец Улан-Удэ Павел Трофимов в шесть потерял обе руки. 3 ноября 2019 года он пробежал знаменитый Нью-Йорский марафон, который входит в шестёрку крупнейших мировых событий для бегунов. Сделал он это ради того, чтобы собрать деньги на дорогостоящее протезирование.

Павел лишился обеих рук в раннем детстве в результате несчастного случая – он перелезал через забор трансформаторной будки и случайно схватился за оголённые провода. Он чудом остался жив, но ребёнку пришлось ампутировать две руки по плечи.

Затем он поступил в интернат в Дмитрове, где дети с инвалидностью живут полной жизнью и занимаются спортом. Парень стал заниматься лёгкой атлетикой, освоил горные лыжи и даже покорил скалы в Крыму.

В 2018 году Павел стал подопечным фонда «Жизнь в движении». Руководство фонда обратилось к своим партнёрам из американского фонда «Life in motion» с просьбой помочь юноше с протезированием. Пару месяцев назад такая возможность появилась – американские протезисты согласились изготовить для Паши особые протезы верхних конечностей.

Нужно было только купить дорогие комплектующие. По предварительным расчётам, собрать нужно было около 6 тысяч долларов. Самым «лёгким» способом собрать деньги стало участие в Нью-Йоркском марафоне.

Павел преодолел 42 километра в поддержку детей, которым нужны протезы для ног, а бизнесмен Владимир Поддубко, бизнесмен и член почётного совета фонда «Жизнь в движении», бежал марафон, чтобы собрать деньги на протезирование Павлу.

Чтобы Павел смог пробежать сложнейшую дистанцию, фонд обратился за помощью к рекордсменке мира и заслуженному мастеру спорта Ирине Подъяловской. Она с радостью согласилась, два раза в неделю они бегали при любой погоде, в остальные дни Павел тренировался самостоятельно. Каждый день он преодолевал по 10-14 километров.

3 ноября более 50 000 бегунов пробежали по улицам Бруклина, Квинса, Бронкса и финишировали в знаменитом Центральном парке на Манхэттене. В команду Павла вошли бизнесмен Владимир Поддубко, бизнесмен Александр Доля и трое их американских коллег. Они успешно финишировали – первым из команды пришёл Владимир Поддубко, вторым – сам Павел.

- Каждый раз, когда я появлялся на отрезках дистанции марафона, меня встречала невероятная волна поддержки болельщиков, толпа кричала, скандировала моё имя «PAUL! PAUL!», аплодировала, а пожарные даже включали сирены, - поделился Павел.



Собрать необходимую сумму удалось – уже 12 ноября врач-протезист Генри Рихтер из луизианской клиники провёл осмотр и снял необходимые замеры для изготовления уникальных протезов для Павла.

Талантливый спортсмен и истинный боец, Паша мечтает попасть в параолимпийскую сборную, а попутно – выучиться на спортивного психолога, чтобы иметь возможность помогать другим детям.

- Спорт изменил мою жизнь, он все для меня. Я бежал марафон, чтобы показать: все барьеры только у нас в голове. Все границы определяем мы сами. Не бойтесь идти вперёд. Если нужно, бегите. И у вас обязательно все получится, - сказал Павел.

спорт марафон легкая атлетика
 
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