Режиссёр из Иркутска оказалась в тройке лучших
Документальный фильм Иркутского областного кинофонда «Здесь живёт музыка» взял серебро на ежемесячном голливудском кинофестивале «Independent shorts awards» в номинации «Лучший документальный фильм». А в номинации «Лучший женский дебют» картина режиссёра Полины Степановой взяла бронзу, оказавшись в тройке победителей рядом с Великобританией и США.
- Это успех! У фильма складывается неплохой послужной список. С чем и спешим поздравить режиссёра и всю съёмочную группу, - говорится в сообщении Иркутского областного кинофонда.
Фильм «Здесь живёт музыка» посвящён Иркутской областной филармонии.
- Пространство, инструменты и, конечно же, сами музыканты наполнены музыкой. Фильм рассказывает о миссии музыканта, преемственности поколений и о том как рука маэстро ведет и направляет своего ученика. О роли дирижера в симфоническом оркестре, силе народной музыке, о голосах «летящих к Богу». Филармоническая музыка путешествует и попадает в различные уголки мира, а грохочущий звук трамвая становится неотъемлемой частью любви и гармонии (филармонии), - говорится в описании к тизеру фильма.
Фильм об Иркутской филармонии получил награды в Голливуде
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