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В Бурятии за сутки скончались сразу два пациента с коронавирусом

В Бурятии за сутки скончались сразу два пациента с коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
У умерших пациенток, помимо коронавируса, были другие тяжёлые заболевания

За сутки в Бурятии скончались два пациента с короновирусом. Об этом сообщили в республиканском оперштабе сегодня утром.

В стационаре по улице Пирогова, д. 30а, в Улан-Удэ умерла пациентка 77 лет с новой коронавирусной инфекцией. У пенсионерки были тяжёлые сопутствующие заболевания: сенильный остеопороз с переломами, ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, злокачественное новообразование печени. Находилась на лечении в стационаре 16 суток, из них в отделении реанимации 4 суток.

В этом же стационаре скончалась 91-летняя пациентка. Она страдала ишемической болезнью сердца с нарушением ритма, тромбозом вен нижней конечности на фоне которого произошла тромбоэмболия лёгочной артерии. Находилась на лечении в стационаре 19 суток, из них в отделении реанимации 12 суток.

С начала пандемии в Бурятии зарегистрирована 41 смерть. 39-й больной коронавирусом скончался 23 июля.

Всего на утро 26 июля в республике зарегистрировано 3934 подтверждённых случаев заражения COVID-19. За сутки число больных увеличилось на 32 человека. По Улан-Удэ – 2223 случая заражения. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3140 человек. Проходят лечение в стационарах республики 335 больных. На амбулаторном лечении находятся 418 пациентов.
коронавирус смерть профилактика
 
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