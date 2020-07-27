В Улан-Удэ все чаще выявляют нарушения масочного режима

Мобильные группы готовы выйти с инициативой о повторном закрытии торговых точек



В Улан-Удэ продолжаются рейды мобильных групп, в состав которых входят должностные лица исполнительных органов власти, а также органов местного самоуправления. Мобильные группы проверяют предприятия торговли и общественного питания и выявляют множество нарушений требований введённых ограничительных мер. О работе мобильных групп сегодня на брифинге рассказал начальник управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ Михаил Слепнев.



- На сегодняшний день, по оценке главного санитарного врача Бурятии, обстановка по распространению коронавируса остаётся нестабильной и напряжённой. Ежедневно выявляются от 30-40 случаев заражения, на этом фоне всё чаще выявляются факты несоблюдения требований ограничительных мер, которые были прописаны указом главы республики. Это, в первую очередь, нарушение масочного режима при посещении торговых объектов и объектов общепита. На детских площадках играют группы детей, не соблюдая элементарные меры безопасности. Родители безответственно относятся не только к здоровью своих детей, но и здоровью окружения, - делится Михаил Слепнев.



По его словам, в случае выявления повторных нарушений, мобильные группы будут вынуждены выйти с инициативой о повторном приостановлении работы подобных торговых точек.



Мобильные группы составили 383 протокола в отношении физических лиц, и 14 протоколов – в отношении юридических лиц. За период проведено более 15 тысяч профилактических бесед. Между тем, МВД по Бурятии на сегодняшний день составило порядка 1900 административных протоколов в отношении людей, нарушающих ограничительные меры, 1847 протоколов направлено в суды, наложено 1212 штрафов.



- Чтобы мы скорее пришли к обычному режиму жизни, горожанам надо быть более ответственными. На сегодняшний день в целом составлено более 2200 административных протоколов, наложено около 1500 штрафов. Буквально недавно прошёл совместный рейд с привлечением журналистов, в результате были выявлены типичные нарушения – граждане, приходя в магазины, не имеют при себе масок, не соблюдают социальную дистанцию, у ряда собственников были выявлены нарушения требований по обработке помещений, отсутствие журнала термометрии, некоторые сотрудники предприятий даже не использовали маски, - рассказывает Михаил Слепнев.



Михаил Слепнев рассказал, что недавно пришёл с заседания республиканского оперштаба, где предприниматели высказали мнение о том, что не могут привлечь горожан к ношению масок в помещениях. На что главный санитарный врач ответил, что требования надевать маски в торговых центрах не является нарушением требований прав потребителей.



- Торговые ритейлы обязаны требовать соблюдать масочный режим и могут не обслуживать посетителей без масок, - добавил начальник управления.



Он еще раз призвал горожан соблюдать режим в торговых центрах, в автобусах и трамваях.



- Граждане говорят, что у них нет маски. Водитель может не запустить пассажира. Но, тем не менее, мы понимаем, что человек должен получить услугу. Это, всё-таки, ответственность каждого человека, - отметил Михаил Слепнев.





