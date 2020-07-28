Валентина Николаевна пережила блокаду Ленинграда, а недавно вылечилась от коронавируса
После месячного курса лечения от коронавирусной инфекции и пневмонии из больницы в Улан-Удэ выписалась 85-летняя пациентка. Об этом 27 июля сообщила главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова
- Валентине Николаевне 85 лет! Она прошла блокаду в Ленинграде, ветеран труда, 24 года работала оператором Почты России. На прощание с нами искренне благодарила медиков больницы за профессиональную работу, доброе отношение, заботу и уход! Про своего врача Бадмаева Батора Эрдынеевича сказала, что за свою жизнь только второй врач у неё на долгом жизненном пути, - поделилась главврач.
Она пожелала пенсионерке крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Также Татьяна Сымбелова отчиталась, что за вчерашний день из больницы выписали 12 пациентов, перенёсших коронавирус.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне число больных коронавирусом в Бурятии приблизилось к 4000, за всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 3167 человек, скончался 41 пациент.
В Улан-Удэ 85-летняя бабушка победила коронавирус
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