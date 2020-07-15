В Бурятии подведены итоги конкурса на создание патриотических песен

Победителями стали Виктор Усович и Дулма Сунрапова



В Бурятии назвали победителей конкурса на создание патриотических песен. Мероприятие впервые проводилось в рамках республиканского смотра-конкурса «Победный марш культуры», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Композиторы отправили на конкурс музыкальные произведения в жанре авторской песни патриотической тематики.



Председатель жюри конкурса Александр Гилев, член союза композиторов Москвы и России, кандидат искусствоведения, преподаватель Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского высоко оценил представленные на конкурс песни, подчеркнув их музыкальный язык, мелодичность, гармонию и ритм. Александр Геннадьевич был восхищён исполнительским мастерством певцов, интересной инструментовкой для оркестров, а также рад, что на песни-победители будут сняты видеоклипы. Он пожелал авторам более тщательно отбирать или создавать тексты песен, поскольку «половина успеха песни у самого главного и взыскательного жюри – народа приходится именно на слова».



В номинации «Композиторы-профессионалы» жюри присудило:

Диплом I степени – Виктору Усовичу, песня «У солдатской могилы», автор слов М. Афанасьева;

Диплом II степени – Сарантуяе Дмитриевой-Жалцановой, песня «Дайн тухай бү дуулдаг – Мы не хотим войны», автор слов Е. Санжейжин;

Диплом III степени – Ларисе Санжиевой, песня «Твоим именем, Байкал», автор слов Д. Жалсараев;

Диплом III степени – Пурбо Дамиранову, песня «Спасибо Вам, Отцы и Деды», автор слов С. Гармаев.



В номинации «Композитор-любитель» награды достались:

Диплом I степени – Дулме Сунраповой, песня «Би Буряад», автор слов З. Тогочиев;

Диплом II степени – Анастасии Шестопаловой, песня «Деду», автор слов А. Шестопалова;

Диплом III степени – Виктору Житихину, песня «Родное село», автор слов Н. Дронова.



Дипломы конкурса также получили:

Светлана Намжилон, песня «Илалтын үдэрэй нарые…», автор слов Г. Жалсанова;

Вера Шобосоева, песня «Хадын бургэд», автор слов Н. Артугаева;

Елена Игумнова, песня «А жизнь одна», автор слов О. Бусяцкой;

Анатолий Попов, песня «Посвящение Борису Быстрых», авторы слов А. Попов, А. Толматова;

Андрей Федотов, песня «Это Мухоршибирь», автор слов А. Федотов.



Диплом за участие был вручён Александру Утенкову, песня «Джелалабад», автор слов А. Утенков.



На музыкальные произведения «У солдатской могилы» и «Би Буряад» победителей конкурса Виктора Усовича и Дулмы Сунраповой будут сняты видеоклипы. Все участники конкурса будут награждены дипломами и денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

