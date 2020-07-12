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В Бурятии соседи спасли дом от обрушения

В Бурятии соседи спасли дом от обрушения
Общество,  Фото:"Тарбагатай-инфо"
Дом сельчанки после дождя чуть не ушёл в яму

Группа «Тарбагатай-инфо» рассказала о вдохновляющем примере взаимопомощи в трудную минуту.

Вчера, 11 июля в результате ливня во дворе у жительницы улицы Новая села Тарбагатай образовалась глубокая яма. Возникла угроза обвала фундамента дома.

- У нас вот так провалилась земля. Яма полтора метра и глубина два. Всё, что было, ушло под землю. Это была скважина, пробурили новую скважину а сегодня вот чуть дом не ушёл в яму, - рассказала владелица жилья Алла Владимировна.

В тот же на помощь женщине пришли соседию

- Вчера привезли УАЗик камней и гравия, соседи все кирпичи, камни стаскали. Очень помогли соседи, родные. Сергей Михалев организовал машину. Ребята Кушнарёв Михаил, Григорьев Анатолий грузили и засыпали. Сегодня ещё будем засыпать. Мужчины поехали за гравием. Всем большое спасибо кто помогал. Это соседи Михалевы, Григорьевы, Кушнарёвы, родственники Павел, Света, Юра, - поделилась Алла Владимировна. 
ливень помощь
 
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