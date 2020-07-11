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В Улан-Удэ госпитализировали ребёнка после ДТП

В Улан-Удэ госпитализировали ребёнка после ДТП
Общество,  Фото:Территориальный центр медицины катастроф Бурятии
ДТП произошло сегодня ночью

Сегодня около двух ночи на проспекте Победы произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадал ребёнок 11 лет.

- После осмотра был эвакуирован в Детскую республиканскую клиническую больницу с подозрением на травму головы и шеи, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии. 
ДТП
 
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