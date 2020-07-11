В Улан-Удэ госпитализировали ребёнка после ДТП

Общество, Фото: Территориальный центр медицины катастроф Бурятии

ДТП произошло сегодня ночью



Сегодня около двух ночи на проспекте Победы произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадал ребёнок 11 лет.



- После осмотра был эвакуирован в Детскую республиканскую клиническую больницу с подозрением на травму головы и шеи, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.

