ДТП произошло сегодня ночью
Сегодня около двух ночи на проспекте Победы произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадал ребёнок 11 лет.
- После осмотра был эвакуирован в Детскую республиканскую клиническую больницу с подозрением на травму головы и шеи, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
В Улан-Удэ госпитализировали ребёнка после ДТП
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Один ребёнок находится в реанимации
По результатам осмотра установлено, что это корпус от артиллерийского снаряда
Сейчас лечение проходят 835 человек
На севере ожидаются ливни
Празднества пройдут 11 и 12 июля
Книгу напечатают в честь 1025-летия героического эпоса
По словам федерации шахмат РБ, это оптимистический прогноз возобновления «календаря» соревнований
Им вручили медаль «За любовь и верность» и ценный подарок
Победителей номинаций наградят кубками, грамотами и медалями
Также пройдут соревнования по кроссу на дистанцию 33 километра
В перечень уже включены работники муниципальных и государственных учреждений
Они прожили в крепком и счастливом браке более 40 лет
Пожилые граждане по-прежнему могут оформить больничный лист и не выходить на работу
63 пациента с коронавирусом получили медпомощь за время его работы
Ремонтные работы будут вестись ещё две ночи