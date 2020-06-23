 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Июня

22 Июня

Популярное

Ламы Иволгинского дацана помолятся за воинов из книги памяти Бурятии

Ламы Иволгинского дацана помолятся за воинов из книги памяти Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
XI том книги памяти включает в себя более 10000 имён павших бойцов

В Иволгинском дацане Бурятии состоялась торжественная передача XI тома республиканской книги памяти. В течение нескольких месяцев ламы Гунриг дугана будут зачитывать имена уроженцев Бурят-Монгольской АССР, погибших в боях, пропавших без вести и умерших от ран в госпиталях.

XI том книги памяти Бурятии включает в себя 10100 имён воинов Великой Отечественной войны, а также имена бойцов и командиров РККА, погибших в 1939 году в боях на реке Халхин-Гол в Монголии.

- Книга Памяти – значимый проект министерства образования и науки Бурятии и ресурсного центра патриотического воспитания туризма и спорта. В книгу вошли 10 тысяч новых имён солдат, призванных на фронт с Бурятии. В создании книги нам помогали учителя республики, школьники и их родители, поисковые отряды. Была проведена очень ёмкая и скрупулезная работа, – отметила Арюна Байкова, начальник отдела воспитания и дополнительного образования.

С 2015 года ламами Иволгинского дацана традиционно проводятся такие молебны, которые помогают перерождению умерших в благой участи.

- Молебен очищает негативную карму и помогает живым обрести в последующем благое рождение. Например, солдаты, которые уходили на фронт, не по своей воле убивали и совершали дурные действия. И чтобы облегчить последующее их перерождение, через практику Гунриг им даётся возможность очистить карму и переродиться в лучшей участи, – сказал Эрдэни-лама, лама Гунриг дугана Иволгинского дацана.

В ходе этой работы состоялось чтение предыдущих десяти томов книги памяти Бурятия, в которые вошли более 123 тысяч имён наших земляков, участников ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.
75 лет Победы Бурятия Иволгинский дацан буддизм книга памяти ветераны ВОВ Великая Отечественная
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Шахматисты Бурятии посоревнуются в го и шахматы на спартакиаде
Шахматисты Бурятии посоревнуются в го и шахматы на спартакиаде
Общество, 23.06.2020
Соревнования запланированы на октябрь этого года
Ламы Иволгинского дацана помолятся за воинов из книги памяти Бурятии
Ламы Иволгинского дацана помолятся за воинов из книги памяти Бурятии
Общество, 23.06.2020
XI том книги памяти включает в себя более 10000 имён павших бойцов
Интеллектуалы Бурятии сразятся за путёвки на Байкал
Интеллектуалы Бурятии сразятся за путёвки на Байкал
Общество, 23.06.2020
Финальные игры проекта «Яйцо или курица?» состоятся в онлайн-режиме
Все выплаты на детей от 3 до 7 лет в Бурятии произведут до конца недели
Все выплаты на детей от 3 до 7 лет в Бурятии произведут до конца недели
Общество, 23.06.2020
Вопрос о выплатах стал самым популярным в прямом эфире с главой Бурятии
В Улан-Удэ тренируются в проведении ЕГЭ
В Улан-Удэ тренируются в проведении ЕГЭ
Общество, 23.06.2020
Мероприятия проводятся без привлечения школьников
В Монголию из Бурятии отправлен поезд для ликвидации последствий стихии
В Монголию из Бурятии отправлен поезд для ликвидации последствий стихии
Общество, 23.06.2020
Из-за сильных дождей были размыты участки пути Агуйт – Наран Элгэн – Оорцог-Энгэр
В Братске ветерана поздравили с 99-летием
В Братске ветерана поздравили с 99-летием
Общество, 23.06.2020
Участник Великой Отечественной отметил свой день рождения 22 июня
В Бурятии стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»
В Бурятии стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»
Общество, 23.06.2020
Полученные средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам боевых действий
В Бурятии не останется ни одного обманутого дольщика
В Бурятии не останется ни одного обманутого дольщика
Общество, 23.06.2020
Об этом уверенно заявил глава Алексей Цыденов
Учительница из Забайкалья выиграла всероссийский конкурс по кибербезопасности
Учительница из Забайкалья выиграла всероссийский конкурс по кибербезопасности
Общество, 23.06.2020
В номинации «7-9 классы» она завоевала два первых места
В Иркутской области археологи спасают стоянки палеолита
В Иркутской области археологи спасают стоянки палеолита
Общество, 23.06.2020
Раскопки проводятся на месте строительства автодороги Р-255 «Сибирь»
В Улан-Удэ создадут интеллектуальную транспортную систему
В Улан-Удэ создадут интеллектуальную транспортную систему
Общество, 23.06.2020
Под её управлением будет весь дорожный процесс в столице Бурятии
Алексей Цыденов о втором сроке главы: «Будет день – будет пища»
Алексей Цыденов о втором сроке главы: «Будет день – будет пища»
Общество, 23.06.2020
Глава Бурятии занятно ответил на вопрос, будет ли он баллотироваться вновь
В Иркутской области работающим пенсионерам продлят больничный до конца самоизоляции
В Иркутской области работающим пенсионерам продлят больничный до конца самоизоляции
Общество, 23.06.2020
Листок нетрудоспособности оформят без посещения поликлиники

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^