XI том книги памяти включает в себя более 10000 имён павших бойцов
В Иволгинском дацане Бурятии состоялась торжественная передача XI тома республиканской книги памяти. В течение нескольких месяцев ламы Гунриг дугана будут зачитывать имена уроженцев Бурят-Монгольской АССР, погибших в боях, пропавших без вести и умерших от ран в госпиталях.
XI том книги памяти Бурятии включает в себя 10100 имён воинов Великой Отечественной войны, а также имена бойцов и командиров РККА, погибших в 1939 году в боях на реке Халхин-Гол в Монголии.
- Книга Памяти – значимый проект министерства образования и науки Бурятии и ресурсного центра патриотического воспитания туризма и спорта. В книгу вошли 10 тысяч новых имён солдат, призванных на фронт с Бурятии. В создании книги нам помогали учителя республики, школьники и их родители, поисковые отряды. Была проведена очень ёмкая и скрупулезная работа, – отметила Арюна Байкова, начальник отдела воспитания и дополнительного образования.
С 2015 года ламами Иволгинского дацана традиционно проводятся такие молебны, которые помогают перерождению умерших в благой участи.
- Молебен очищает негативную карму и помогает живым обрести в последующем благое рождение. Например, солдаты, которые уходили на фронт, не по своей воле убивали и совершали дурные действия. И чтобы облегчить последующее их перерождение, через практику Гунриг им даётся возможность очистить карму и переродиться в лучшей участи, – сказал Эрдэни-лама, лама Гунриг дугана Иволгинского дацана.
В ходе этой работы состоялось чтение предыдущих десяти томов книги памяти Бурятия, в которые вошли более 123 тысяч имён наших земляков, участников ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.
Ламы Иволгинского дацана помолятся за воинов из книги памяти Бурятии
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