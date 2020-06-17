Прокурор района внёс представление руководителю муниципального учреждения
Прокуратура Муйского района проверила исполнение законодательства об ограничении конкуренции в деятельности муниципального казенного учреждения «Содружество» администрации городского поселения «Северомуйское».
Вопреки федеральному закону «О защите конкуренции» учреждением без проведения аукциона в пользование ООО «Северомуйский тоннель-2» по договору аренды передано нежилое административное здание.
Прокурор района внёс представление руководителю МКУ «Содружество». По результатам рассмотрения последнего договор аренды расторгнут.
- Кроме того, прокурором района в отношении должностного лица учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ (действия должностных лиц органов местного самоуправления, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством РФ и могут привести к ограничению конкуренции). Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия и.о. руководителя учреждения привлечён к административной ответственности в виде штрафа, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии фирме передали в аренду нежилое здание без аукциона
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