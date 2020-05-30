Глава Бурятии: «Мы всё сможем решить»

Сегодня жители Бурятии отмечают 97-летие образования республики. Организованы выставки, концерты, поздравления в онлайн-формате.
Жителей региона поздравил с праздником Алексей Цыденов, глава Бурятии.
- 30 мая – знаменательная дата в жизни нашей республики. Это день становления государственности Республики Бурятия. Сегодня наш общий праздник. Он объединяет всех нас – тех, кто здесь родился, и тех, кто приехал жить и работать. Мы гордимся своей родиной, нашими богатыми традициями, достижениями наших земляков. Ведь история нашей республики – это, прежде всего, судьбы её жителей, чьи трудовые и боевые подвиги навечно оставили свой след в истории нашего Отечества, - отметил он.
Глава Бурятии в своей речи упомянул и сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом.
- Сегодня вместе со всей страной мы столкнулись с новым вызовом, непростым периодом в нашей жизни. Мы сейчас уже смягчаем ограничительные мероприятия, но впереди большая совместная работа по преодолению последствий и дальнейшему развитию республики. Я убежден, что совместными усилиями мы всё сможем решить. Сделаем всё возможное, чтобы комфорт и благополучие стали основой для жизни на родной земле. Бурятия – это наш общий дом, который объединяет людей разных национальностей, конфессий, взглядов, и сегодня праздник каждого жителя нашей республики. Я верю в счастливое будущее нашей республики, которое мы создаём вместе с вами уже сегодня, - сказал руководитель республики.
В заключение он пожелал всем здоровья, бодрости духа и благополучия, республике – процветания.