 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Мая

29 Мая

Популярное

Глава Бурятии: «Мы всё сможем решить»

Глава Бурятии: «Мы всё сможем решить»
Общество, 
Алексей Цыденов поздравил жителей с 97-летим образования республики. Видео

Сегодня жители Бурятии отмечают 97-летие образования республики. Организованы выставки, концерты, поздравления в онлайн-формате.

Жителей региона поздравил с праздником Алексей Цыденов, глава Бурятии.

- 30 мая – знаменательная дата в жизни нашей республики. Это день становления государственности Республики Бурятия. Сегодня наш общий праздник. Он объединяет всех нас – тех, кто здесь родился, и тех, кто приехал жить и работать. Мы гордимся своей родиной, нашими богатыми традициями, достижениями наших земляков. Ведь история нашей республики – это, прежде всего, судьбы её жителей, чьи трудовые и боевые подвиги навечно оставили свой след в истории нашего Отечества, - отметил он.

Глава Бурятии в своей речи упомянул и сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом.

- Сегодня вместе со всей страной мы столкнулись с новым вызовом, непростым периодом в нашей жизни. Мы сейчас уже смягчаем ограничительные мероприятия, но впереди большая совместная работа по преодолению последствий и дальнейшему развитию республики. Я убежден, что совместными усилиями мы всё сможем решить. Сделаем всё возможное, чтобы комфорт и благополучие стали основой для жизни на родной земле. Бурятия – это наш общий дом, который объединяет людей разных национальностей, конфессий, взглядов, и сегодня праздник каждого жителя нашей республики. Я верю в счастливое будущее нашей республики, которое мы создаём вместе с вами уже сегодня, - сказал руководитель республики. 



В заключение он пожелал всем здоровья, бодрости духа и благополучия, республике – процветания.  
правительство РБ глава Бурятии
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Общество, 30.05.2020
На эту дату назначено проведение парадов Победы в городах России
В Бурятии отмечают 97-летие образования республики
В Бурятии отмечают 97-летие образования республики
Общество, 30.05.2020
В честь праздника организованы онлайн-выставки, концерты и поздравления
В Бурятии продолжается сбор средств на ремонт дугана Соодой ламы
В Бурятии продолжается сбор средств на ремонт дугана Соодой ламы
Общество, 30.05.2020
«Дуган будет работать ежедневно, весь год», - сообщили в дацане
В Бурятии 1467 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии 1467 случаев заражения коронавирусом
Общество, 30.05.2020
За сутки выявили 29 новых больных COVID-19
1 июня в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь
1 июня в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь
Общество, 30.05.2020
Розничная продажа алкоголя не допускается в дни проведения «Последнего звонка», Дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района) и Дня знаний
В Бурятии по-прежнему холодно
В Бурятии по-прежнему холодно
Общество, 30.05.2020
В Улан-Удэ днём до +16 градусов
Врачи Бурятии получат более 21 тысячи защитных костюмов
Врачи Бурятии получат более 21 тысячи защитных костюмов
Общество, 29.05.2020
В ДФО поступила очередная партия средств индивидуальной защиты для медиков
8 июня в Чите отключат радио и телевидение
8 июня в Чите отключат радио и телевидение
Общество, 29.05.2020
Радиотелевизионный передающий центр проведёт плановые работы по техобслуживанию на объектах связи
В Улан-Удэ День защиты детей отметят акциями и онлайн-челленджами
В Улан-Удэ День защиты детей отметят акциями и онлайн-челленджами
Общество, 29.05.2020
Праздник детства в этом году можно провести не выходя из дома
Врио губернатора Иркутской области заявил о локализации вспышки COVID-19 в Усть-Куте
Врио губернатора Иркутской области заявил о локализации вспышки COVID-19 в Усть-Куте
Общество, 29.05.2020
По его словам, медики полностью контролируют ситуацию
В России поменяли формат проведения крупных спортивных мероприятий
В России поменяли формат проведения крупных спортивных мероприятий
Общество, 29.05.2020
Многие соревнования будут проведены осенью или перенесены на 2021 год
В Бурятии создаётся центр опережающей профподготовки
В Бурятии создаётся центр опережающей профподготовки
Общество, 29.05.2020
Он откроет свои двери в ноябре этого года
Иркутянин победил во всероссийском турнире по русским шашкам
Иркутянин победил во всероссийском турнире по русским шашкам
Общество, 29.05.2020
В онлайн-соревнованиях приняли участие 84 шашиста
В Забайкалье проведут турниры по восточным единоборствам
В Забайкалье проведут турниры по восточным единоборствам
Общество, 29.05.2020
Соревнования пройдут в дистанционном режиме

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^