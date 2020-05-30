Республика сегодня празднует День Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В честь праздника организованы онлайн-выставки, концерты и поздравления



В День образования Республики Бурятия состоится ряд виртуальных мероприятий, организованный министерствами культуры, социальной защиты населения, образования и науки.



На YouTube-канале Республиканского центра народного творчества онлайн-трансляция концерта «Пою мою республику» начнётся 30 мая в 15:00 (6+).



Экспозиция, посвящённая образованию Бурят-Монгольской АССР, будет размещена на сайте Национальной библиотеки республики. Выставка «Страницы истории Дальневосточной республики» - также на сайте Национальной библиотеки.



На онлайн-площадках Республиканской детско-юношеской библиотеки организованы выставки о творчестве писательницы Дулгар Доржиевой «Я родом из Хилганы» и книг на бурятском языке «Буряадаар уншая. Читаем на бурятском».



Здесь же знатоки истории и особенностей республики смогут принять участие в онлайн-квизе «Республика Бурятия в вопросах и ответах». Он состоит из трёх туров: «История Бурятии», «Спорт Бурятии» и «Культура. Наука. Просвещение»



С культурой, достопримечательностями, природой и архитектурой Бурятии дети смогут в игровой форме познакомиться на интерактивной экскурсии «ONLINE–аяншалга» с элементами мультипликации на бурятском и русском языках. А проведёт их герой сказки Бавасана Абидуева – Коти-батор.



Также объявлен конкурс на лучшее фото с флагом Бурятии, участие в котором может принять любой желающий. Фотография должна отражать любовь к республике, культуре, её историческому прошлому. Материалы необходимо отправлять на адрес lumbunova.g@govrb.ru с указанием ФИО и телефона автора. Автор самой интересной и оригинальной работы получит подарок. Подведение итогов конкурса пройдет 30 мая.



День Республики Бурятия учреждён в 2017 году по указу главы Бурятии Алексея Цыденова в честь того, что 30 мая 1923 года постановлением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета была создана Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика.



Возрастное ограничение – 6+

