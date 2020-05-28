Отряды в детских лагерях Бурятии будут заполнены наполовину

Летняя оздоровительная компания состоится, но на особых условиях



Летняя оздоровительная кампания в Бурятии, по планам, стартует 1 июня. В настоящее время активно идёт подготовка летних стационарных загородных учреждений к открытию, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев.



- Для начала работы всем лагерям необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение. На сегодня уже поступили заявки на экспертизу от 11 стационарных лагеря и двух палаточных. В кратчайшие сроки в Центре гигиены и эпидемиологии в Бурятии экспертизы будут проведены, - уточнил Ханхареев.



В этом году введены новые правила, в связи с распространением коронавируса. Все работники лагеря и дети заедут в один день, одномоментно, так же и отправятся с отдыха вместе. Всю смену – 21 день – ни один работник не сможет покинуть лагерь.



Наполняемость групп, отрядов составит не более 50% от проектной мощности.



- Обязательные условия при заезде: термометрия, наличие документов о состоянии здоровья, в том числе справка об отсутствии контакта с инфекционными больными и больными COVID-19, - сообщил главный санитарный врач.



Все работники, участвующие в приёме детей, сотрудники пищеблоков, медицинские и технические работники должны носить маски и перчатки.



При входе во все помещения, в том числе перед входом в столовую устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.



Ежедневно проводится «утренний фильтр» с обязательной термометрией среди детей и сотрудников.



За каждым отрядом закрепляется отдельное помещение. Организовывается размещение детей, позволяющее обеспечить социальную дистанцию 1,5 метра.



