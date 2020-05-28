Летняя оздоровительная компания состоится, но на особых условиях
Летняя оздоровительная кампания в Бурятии, по планам, стартует 1 июня. В настоящее время активно идёт подготовка летних стационарных загородных учреждений к открытию, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев.
- Для начала работы всем лагерям необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение. На сегодня уже поступили заявки на экспертизу от 11 стационарных лагеря и двух палаточных. В кратчайшие сроки в Центре гигиены и эпидемиологии в Бурятии экспертизы будут проведены, - уточнил Ханхареев.
В этом году введены новые правила, в связи с распространением коронавируса. Все работники лагеря и дети заедут в один день, одномоментно, так же и отправятся с отдыха вместе. Всю смену – 21 день – ни один работник не сможет покинуть лагерь.
Наполняемость групп, отрядов составит не более 50% от проектной мощности.
- Обязательные условия при заезде: термометрия, наличие документов о состоянии здоровья, в том числе справка об отсутствии контакта с инфекционными больными и больными COVID-19, - сообщил главный санитарный врач.
Все работники, участвующие в приёме детей, сотрудники пищеблоков, медицинские и технические работники должны носить маски и перчатки.
При входе во все помещения, в том числе перед входом в столовую устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
Ежедневно проводится «утренний фильтр» с обязательной термометрией среди детей и сотрудников.
За каждым отрядом закрепляется отдельное помещение. Организовывается размещение детей, позволяющее обеспечить социальную дистанцию 1,5 метра.
Отряды в детских лагерях Бурятии будут заполнены наполовину
Общество, Фото:
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